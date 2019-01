Articolo »

19 gennaio 2019

19 gennaio 2019 Conzano

Torna Genius Loci: domenica 20 gennaio primo appuntamento a Conzano

di r.m.

Genius Loci - Pomeriggi nei borghi monferrini, edizione 2019, esordisce a Conzano domenica 20 gennaio con la visita in Villa Vidua della mostra “Natività d’Autore – Presepi dal Mondo” giunta allla sua 22° edizione. L’esposizione propone circa 200 pezzi: scene presepiali o Natività della collezione del sindaco di Conzano, Emanuele Demaria, unitamente a presepi provenienti da diversi paesi extra europei, raccolti da Tata Spada durante i suoi viaggi intorno al mondo.

Presenti in mostra anche la collezione di letterine e francobolli dedicati al tema della Natività, di Mario Cravino e Ezio Ogliaro che così raccontano…“Un secolo d’auguri”. Protagonista indiscusso dei questa edizione è il grande presepe provenzale (21 mq) - i ‘Santons’ di Escoffier di Aubagne en Provence - che raffigura, con i sui oltre 200 santons, un tipico villaggio provenzale che anima il salone del piano terreno della bella villa settecentesca, già residenza dei conti Vidua.

L’appuntamento, condotto da Anna Maria Bruno, è in programma per il pomeriggio di domenica 20 gennaio, alle ore 15, in Villa Vidua. A seguire è previsto l’incontro, presso il Cantinone, con il critico d’arte Carlo Pesce che tratterà il tema del Presepe nell’arte, affiancato dall’artista Giovanni Bonardi – cittadino onorario di Conzano – che per l’occasione produrrà schizzi e disegni dedicati alla Nativtà, che saranno proposti ai partecipanti, previa offerta che sarà devoluta alla missione dove opera suor Stefanella, cittadina onoraria di Conzano, missionaria in Tanzania.

Infine a trattare de “ll Natale a tavola in Monferrato: tra vecchie tradizioni, nuova opulenza e cultura del riuso” vi sarà Sergio Miravalle, neo-cittadino onorario di Conzano, giornalista e direttore della rivista “Astigiani”, unitamente a Giovanni Ruffa e Paola Gho, esperti di scienze gastronomiche, già curatori della guida Osterie d’Italia di Slow Food- Gambero Rosso.

Il pomeriggio si concluderà con la degustazione di un caldo te, accompagnato dalla torronata, delizioso dolce prodotto da Stefano Miglietta del ristorante Le Terre Rosse di San Maurizio di Conzano. Genius Loci è a partecipazione libera e gratuita e si svolgerà anche in caso di pioggia. Per info è possibile chiamare i numeri 335 5733195 e 348 2211219.