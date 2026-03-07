Articolo »

Attualità

07 marzo 2026

07 marzo 2026 Alessandria

Iniziativa Provincia: al via “FormaMentisALessandria: dai forma al tuo benessere” Il presidente Benzi: “Investimento concreto su ascolto, prevenzione e protagonismo giovanile”

di r.m.

Martedì 3 marzo si è svolto il primo tavolo operativo del progetto “FormaMentisALessandria: dai forma al tuo benessere”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Alessandria per rafforzare il benessere psicofisico e sociale dei giovani tra i 14 e i 35 anni del territorio.

Un momento di confronto operativo tra i partner coinvolti, finalizzato a definire il cronoprogramma delle attività, l’assetto della governance e le priorità della fase di avvio.

“Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare il disagio in opportunità di crescita e partecipazione, costruendo una rete territoriale stabile e inclusiva – dichiara il presidente della Provincia, Luigi Benzi –. Con FormaMentisALessandria investiamo in modo concreto sul benessere e sul protagonismo delle nuove generazioni. In questa fase iniziale sarà fondamentale definire un accordo territoriale condiviso, capace di dare vita a un modello integrato e strutturato per la prevenzione del disagio giovanile, valorizzando il contributo di tutti i soggetti coinvolti”.

Le azioni previste riguardano il potenziamento della prevenzione e del contrasto al disagio giovanile, con l’attivazione di sportelli psicopedagogici e percorsi di supporto emotivo, affiancati da un Osservatorio territoriale integrato per l’individuazione precoce delle fragilità.

Parallelamente, saranno promossi laboratori creativi, narrativi, digitali e di cittadinanza attiva, finalizzati a rafforzare il senso di comunità e la prosocialità.

Una particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo delle competenze socioemotive, attraverso percorsi formativi nelle scuole partner, moduli universitari e laboratori esperienziali nei centri giovanili, con l’obiettivo di favorire empatia, gestione delle emozioni, comunicazione efficace e autodeterminazione.

Il progetto, della durata di 18 mesi, può contare su un investimento complessivo di 167.318 euro, di cui 110.000 euro di finanziamento nazionale e 57.318 euro di cofinanziamento locale.

FormaMentisALessandria coinvolgerà oltre mille giovani del territorio provinciale, con un’attenzione specifica agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, agli universitari, ai giovani con disabilità o con bisogni educativi speciali e ai ragazzi a rischio di isolamento o dispersione.

L’impianto organizzativo prevede una Cabina di Regia strategica, un coordinamento operativo delle attività e un Comitato Giovani chiamato a svolgere un ruolo attivo nella coprogettazione e nella valutazione delle azioni, garantendo una partecipazione diretta e continuativa.

La Provincia di Alessandria è capofila dell’iniziativa, in partenariato con UPI Piemonte, Università del Piemonte Orientale – DIGSPES, Associazione Cultura e Sviluppo, Abilitando Onlus e AutiTech ETS, con il coinvolgimento di ASL AL, IIS Umberto Eco, IS Ciampini-Boccardo, CNOSFAP e CIOFSFP.