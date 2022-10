Articolo »

Sport

29 ottobre 2022

29 ottobre 2022 Casale Monferrato

Tennis In A1 femminile sfida al vertice tra Canottieri e Parioli. Anche la Nuova di A2 gioca in casa Un'altra domenica di grande tennis per i club monferrini

Sara Errani. Numero uno della Canottieri di A1 femminile (foto Bodo)

di r.m.

Un'altra domenica di grande tennis per i club monferrini. In A1 femminile la Canottieri Casale, prima del girone 1 a punteggio pieno, sfiderà nel terzo turno, sulla terra rossa di casa, il Tennis Club Parioli, seconda classificata, proponendo così la rivincita della semifinale scudetto dello scorso anno. La sfida per le ragazze di coach Giulia Gabba sarà trasmessa in streaming sulla app SuperTenniX.

Il team di A1 maschile della Canottieri Casale domenica sarà in Toscana per la seconda giornata contro la corazzata del Tennis Club Sinalunga, al momento in testa nel girone 3.

In A2 maschile, dopo l'esordio vincente a Napoli contro il Tennis Club Vomero, turno casalingo per lo Sport Club Nuova Casale che ospiterà l'incontro contro la Società Tennis Bassano. Sarà la volta del debutto della "stella" della squadra Mattia Bellucci?

In A2 femminile, il team della Canottieri Casale rispetterà il turno di riposo. Tutti i match inizieranno alle ore 10.