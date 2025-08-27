Articolo »

27 agosto 2025 Fubine Monferrato

Coppa del Mondo Gravel: Romain Bardet s'impone a Fubine Sabato 23 agosto si è svolta la tappa della “Monsterrando UCI World Series”

Romain Bardet sul gradino più alto del podio

di Alfredo Colella

La “2025 Monsterrando UCI Gravel World Series” che si è svolta sabato 23 agosto a Fubine, tappa della Coppa del Mondo di ciclismo specialità gravel, ha visto trionfare i due favoriti della vigilia: in campo maschile il professionista francese Romain Bardet si è lasciato alle spalle il ceco Petr Vakoc, vincitore delle due passate edizioni, e l’olandese Mathjis Loman. Tra le donne, invece, successo dell’italiana Erica Magnaldi, in forza alla UAE Team ADQ, che ha preceduto l’australiana Nicole Frain e la svizzera Irina Lützelschwab