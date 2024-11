Articolo »

Comprensorio

07 novembre 2024

07 novembre 2024 Castell'Alfero

Patriarca dell'Astigiano I cento anni di Ines Bortoluzzo a Castell'Alfero Dal Veneto al Monferrato passando per l'Australia

La centenaria festeggiata alla casa di riposo

di Alessandro Anselmo

Una storia che merita di essere raccontata con un compleanno a 100 candeline. Ha infatti tagliato l’importante traguardo dei 100 anni, lo scorso 24 ottobre, Ines Bortoluzzo, nata a San Stino di Livenza, Venezia.

Terza di sei fratelli, Bortoluzzo frequenta la scuola solo fino alla terza elementare per poter poi dover accudire i fratelli più piccoli. All’età di 13 anni lavora nei campi dedicandosi alla mietitura del granoturco, che all’epoca veniva fatta a mano, e alla raccolta delle barbabietole che sarebbero poi servite per fare lo zucchero.

A 22 anni si sposa e dal matrimonio nasce la prima figlia Arcella. Negli anni Cinquanta, con il marito si trasferisce in Piemonte, ad Asti, dove nasce la seconda figlia Marisa. In seguito lascia il pesante lavoro dei campi per andare a fare le pulizie domestiche nelle case.

Nel 1978 la prima figlia si trasferisce con tutta la famiglia in Australia e Ines la va a trovare parecchie volte. Attualmente è nonna e bisnonna. Dal 2015 risiede presso la struttura “ Residenza Il faro” di Castell’Alfero dove a festeggiarla sono intervenuti nei giorni scorsi, oltre agli ospiti della struttura, il Consigliere Provinciale Andrea Giroldo che a nome del Presidente Maurizio Rasero le ha consegnato l’attestato di “Patriarca dell’Astigiano” insieme ad alcune pubblicazioni dell’Ente e il sindaco del Comune di Castell’Alfero Giancarlo Fasano.