Articolo »

Sport

12 aprile 2021

12 aprile 2021 Casale Monferrato

Tennis Concluso lo "Junior Next Gen": tutti i vincitori e i finalisti del torneo Petrini (Nuova Casale) vincitore Under 12. Rizzetto (Canottieri) a segno tra le U.14

Distanziati e con mascherina: i finalisti della tappa monferrina del "Junior Next Gen"

di a.mo.

Sembrava quasi la normalità, anche se il sorriso di bambini e bambine lo si intravedeva dietro la mascherina, chi aveva la semplice “chirurgica” o quella più tecnica con il logo del circolo di appartenenza. Ma la qualità del gioco nelle dodici finali che si sono disputate tra sabato e domenica è stata la migliore espressione del tennis di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Una dieci giorni intensa, quella del torneo di Macroarea di Nord Ovest “Junior Next Gen Italia”: 935 tennisti tra 647 in singolare e 288 in doppio, tra Under 10, 12 e 14, suddivisi in tre sedi di gioco Sport Club Nuova Casale, Pro Vercelli, 360 Sport Asigliano, La Mondina Sport Village di Crescentino, con ben 14 campi a disposizione. Un impegno notevole per lo Sport Club Nuova Casale, circolo ospitante l’ennesima importantissima rassegna nazionale, che si è potuta regolarmente svolgere a porte chiuse e rientrante tra le manifestazioni di rilievo nazionale nell’elenco stilato dal Coni, indicante i tornei consentiti su tutto il territorio italiano, durante l’emergenza Covid.

Andiamo a guardare da vicino i risultati delle finali nelle varie categorie. Iniziando dai più piccoli, tra gli Under 10, Razty Posca ha sconfitto nettamente Emanuele Pilotto con lo score di 6-1, 6-0, lo stesso Posca ha compiuto la doppietta in coppia con Matteo Pelucelli, sconfiggendo Federico Garbero e Pilotto per 6-2, 6-3. Tra le ragazze, Victoria Lanteri Monaco ha fermato la corsa di Viola Severi con un periodico 6-4, mentre nel doppio, le finaliste del torneo individuale si sono imposte 7-5, 6-0 contro Adele Verga e Nicole Scarpino. Nel tabellone Under 12 femminile, successo 7-6, 6-4 di Matilde Garbarini Lampiano (3.3) contro Beatrice Vittoria Gatti (3.2); la coppia numero uno del doppio, composta da Sofia Segantini (3.4) e Gatti ha sconfitto 6-2, 7-5, la Lampiano e Bianca Baroglio (3.4), tandem numero due del tabellone. Tra gli Under 12, profeta in patria, Andrea Petrini (3.5), giocatore della Nuova Casale, testa di serie numero tre del tabellone ha fermato 6-1, 6-4, il pari classifica Simone Cerani. Nota per gli appassionati, nello stesso tabellone si sono sfidati Mattia Pescosolido (4.1) e Pietro Gaudenzi (3.4), figli d’arte dei campioni azzurri Stefano Pescosolido e Andrea Gaudenzi, ora presidente dell’Atp: la sfida se l’è aggiudicata Pescosolido (4-6, 7-6, 10/6). Nel doppio, Pescosolido e Leonardo Fiocchi (4.1) hanno vinto il titolo di doppio, vincendo con un duplice 6-2, Francesco Pansecchi (3.5) e Tommaso Rosso (4.2). Parla “monferrino” anche il settore Under 14 femminile: Greta Rizzetto (2.6), tds numero due del torneo, tennista della Canottieri Casale, si è imposta con un periodico 6-2 su Sonia Jemma (2.8), mentre nel doppio Carolina Di Benedetto (2.8), milanese, ma tesserata “Cano”, in coppia con Jennifer Scurtu hanno alzato la coppa, imponendosi 6-2, 6-0 contro Sofia Boselli e Marta Cattaneo (entrambe 3.5); tra i maschi, Cristian Nunes Caetano (3.3) ha vinto con un 6-3, 6-2 contro il pari classifica Mattias Pisanu. Nel doppio, Mattia Rubicondo (3.2) e Samuele Junior Estevez (3.1) hanno avuto la meglio per 6-2, 7-6 sulla coppia composta da Andrea Tognolini e Federico Pincini (entrambi 3.2).

Il servizio completo sul numero de "Il Monferrato" di martedì 13 aprile