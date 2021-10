Articolo »

Comprensorio

17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Frassinello

La seconda puntata del reality "Quattro Matrimoni" in Monferrato: vincono Federica e Andrea! Gli sposi avevano detto il loro sì lo scorso 10 luglio in quel di Frassinello

Andrea Sisi e Federica Martinotti. Vincitori della seconda puntata di "Quattro Matrimoni"

di a.mo.

“Quattro Matrimoni” parla monferrino. Federica Martinotti e Andrea Sisi vincono la seconda puntata del fortunato reality televisivo in onda su Sky Uno, condotto da Costantino Della Gherardesca. Gli sposi avevano detto il loro sì lo scorso 10 luglio in quel di Frassinello.

In competizione con Andrea e Federica, una coppia toscana, una napoletana e una pugliese. I punti bonus del conduttore hanno premiato gli sposi nati e cresciuti tra le colline Unesco: per loro un fantastico soggiorno-premio in un resort termale.