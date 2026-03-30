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Cultura

30 marzo 2026

30 marzo 2026 Alessandria

Presentazione “Vivere la provincia di Alessandria attraverso il racconto di un territorio unico” Il progetto Sud Piemonte Experiences

di r.m.

«Sono quindici esperienze, pensate e testate per voi. Perché il mio obiettivo non è solo mostrarvele, ma invogliarvi a viverle. La provincia di Alessandria è un mix di adrenalina, cultura, storia, sport e tanto altro. Io le sto provando sulla mia pelle, così che possiate dire: ok, questo devo farlo anch’io«. Fabio De Vivo, speaker radiofonico e talent creator, presenta con queste parole la seconda fase del progetto ‘Sud Piemonte Experiences’ di Fondazione Slala e Alexala (Agenzia turistica locale), sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che è stato pensato per promuovere la provincia di Alessandria attraverso il racconto di un territorio unico e le esperienze targate Alexala.

Il primo ciclo di racconti è stato rappresentato dai video emozionali di De Vivo che hanno raccontato i Comuni centro zona, quindi è stata la volta delle ‘esperienze’ (dal tartufo al vino, dall’oro alla bicicletta, dal cioccolato ai castelli, dai borghi più belli ai percorsi d’arte), rese possibili grazie al contributo della Fondazione Cra guidata da Luciano Mariano: l’ideazione è della Fondazione Slala presieduta da Cesare Rossini, mentre la gestione operativa è affidata ad Alexala (il presidente è Roberto Cava) sul cui sito sono pubblicate le esperienze selezionate da Fabio De Vivo. L’Atl a sua volta diffonde i contenuti attraverso i propri canali social. Alcuni dei video emozionali hanno toccato la punta di un milione di visualizzazioni.

Mentre il progetto si avvia verso la conclusione, non viene esclusa la possibilità l’estensione anche ad altre realtà che si occupano di promozione e sviluppo del territorio.

“I percorsi - commenta Cesare Rossini - mirano a rafforzare il concetto di comunità territoriale per dare ancora più rilevanza al ruolo della provincia. La differente tipologia dei video è stata pensata per essere integrata e offrire una visione davvero globale dell’Alessandrino”.

Aggiunge Roberto Mariano, consigliere Slala: “Questi video mirano a rafforzare il concetto di comunità sottolineano quanto sia determinante il valore aggiunto del turismo che significa crescita dell’economia”.

“Siamo consapevoli - sottolinea Marco Lanza, direttore di Alexala - che oggi i linguaggi turistici e promozionali siano molto cambiati e che viaggiano su canali nuovi. Per questo siamo stati felici del coinvolgimento di un personaggio come Fabio De Vivo, che non solo ha un pubblico trasversale su diversi media, ma che si è dimostrato un viaggiatore curioso, avventuroso e desideroso di approfondire le tante esperienze che il nostro territorio ha da offrire. I video ‘esperienziali’ confermano la validità del taglio narrativo, apprezzato da centinaia di migliaia di visualizzazioni”.

“Come Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano - abbiamo creduto fin dall’inizio in questo percorso, sostenendolo con convinzione perché capace di unire promozione culturale, valorizzazione economica e narrazione contemporanea. L’alto numero di visualizzazioni ottenuto dai video e la capacità di coinvolgimento di Fabio De Vivo sono il segnale della validità di questo progetto nato dalla visione condivisa con la Fondazione Slala e sviluppato grazie alla competenza di Alexala”.