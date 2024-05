Articolo »

15 maggio 2024

Coniolo

Tantissimi appuntamenti "Coniolo Fiori": tutto pronto per la classica kermesse della primavera monferrina Sabato 18 e domenica 19 maggio

di r.m.

Sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgerà la XXII edizione di Coniolo Fiori, Mostra Mercato Florovivaistica che vedrà la presenza dei più importanti vivai specializzati italiani, come Rose Barni, Vivai Pozzo, Fratelli Gramaglia, Vivaio Buffa, Vivaio Angelo Paolo Ratto, Vivai Giani, Il Melo Selvatico, Floricoltura Graziella, Liviana Nifantani ed altri ancora.

Ma l’intero mondo che ruota intorno ai fiori e alle piante sarà rappresentato, si troveranno i bulbi e rizomi da Raziel e da Il Giardino di Famiglia, humus di lombrico da Luigi Bertinelli, i vasi con la presenza di Vases & Vasi, lo stand di Adipa Piemonte, oggetti in ceramica e ferro con Le ceramiche Fiabesche, gli arredi e tessuti de L’imperfetto design, arredi ed attrezzature per il giardino, solo per citarne alcuni.

Come da tradizione a Coniolo Fiori si potrà trovare una selezione di piccoli produttori agroalimentari e non mancherà la possibilità di fare una sosta nell’area ristoro, mentre novità per Coniolo Fiori, ecco il percorso laboratorio per bambini “Le piante e i fiori ci parlano”, a cura della Associazione Asproflor Comuni Fioriti .

L’edizione 2024 di Coniolo Fiori sarà caratterizzata anche da due compleanni che verranno festeggiati nelle due giornate: sabato verrà premiata la rivista Linea Verde che festeggia 50 anni e domenica la notissima rivista Gardenia che compie 40 anni, si rimane nel tema comunicazione, in quanto il Premio Massimo Matteini, sabato alle ore 11.30 verrà consegnato all’olandese Frank van Suchtelen, uno de più importanti nel settore specifico a livello europeo, per ricordare il vivaista pistoiese prematuramente scomparso.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, si potrà anche visitare il museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, saranno disponibili parcheggi con presenza di bus navetta, Coniolo Fiori è una manifestazione del Comune di Coniolo, con l’organizzazione affidata alla Associazione Culturale Coniolo è…

