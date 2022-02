Articolo »

Attualità

23 febbraio 2022

23 febbraio 2022 Casale Monferrato

Emergenza Incidenza contagi: in forte calo anche nelle scuole I dati della Regione Piemonte

di r.m.

"Nella settimana dal 14 al 20 febbraio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 426 in forte diminuzione (- 33,8%) rispetto ai 643.2 della scorsa settimana".

Lo comunica la Regione Piemonte: "Si consolida e si rafforza dunque per la quinta settimana consecutiva il calo dell'incidenza, in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa. L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 323.5 con una diminuzione del 33.4 % rispetto alla settimana precedente".

"Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è di 516.6 (-34,6%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 396.3 (-34,9%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 280.4 (-32,8%). Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 239.5 (-31,3%). Nella fascia over80 l'incidenza è 302.6 (-34,9%)".

"In età scolastica, nel periodo dal 14 al 20 febbraio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in diminuzione per la quarta settimana consecutiva: si conferma la tendenza in atto". Questa la sintesi:

Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 510.7 (-38,6%), con il calo più consistente.

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 774.8 (- 32,4%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni, l'incidenza è a 940.8 (-28,5%).

Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è di 778.2 (- 31,8%).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è di 487.2 (-37%).