11 marzo 2024 Occimiano

Lunedì 11 marzo "L'agricoltura al centro!": incontro con l'assessore regionale Protopapa Alll’Infopoint di piazza Oratorio don Bosco di Occimiano

di Fernando Debernardis

Le molteplici azioni del nuovo piano di sviluppo rurale del Piemonte - dai giovani imprenditori alla tutela del prodotto, dal territorio alla risorsa acqua, dai cambiamenti climatici all'alimentazione - saranno illustrate ad addetti ai lavori e popolazione lunedì 11 marzo, alle 18, presso l’Infopoint di piazza Oratorio don Bosco di Occimiano, dall'assessore regionale Marco Protopapa, alessandrino, consulente tecnico della pubblica amministrazione in materia di finanziamenti rurali e perizie per il mondo agricolo e vitivinicolo e per le piccole e medie imprese.

L’incontro si pone in continuità con la presentazione, risalente ad alcune settimane fa, del progetto “Ristrutturazione della traversa e del canale Lanza, oltre che delle reti irrigue collegate”, approvato e finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che permetterà alla Coutenza dei canali Lanza, Mellana, Roggia Fuga di attuare una serie di interventi per limitare le perdite di acqua nel canale Lanza e nel territorio dei Consorzi irrigui gestiti dalla Coutenza, un totale di circa 6000 ettari.

Anche per questa ragione saranno presenti Giovanni Serazzi, presidente della Coutenza, con alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria.