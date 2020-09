Documento »

12 settembre 2020

12 settembre 2020 Casale Monferrato

Scuola Il vademecum e i modelli di autocertificazione per la ripartenza dell'anno scolastico "La Regione Piemonte è pronta ad affrontare l’apertura delle scuole ": è questo il riassunto della conferenza stampa tenuta ieri dal presidente della Regione Alberto Cirio

di r.m.

"La Regione Piemonte è pronta ad affrontare l’apertura delle scuole convinta di aver fatto tutto il possibile per quanto riguarda le materie di propria competenza": è questo il riassunto della conferenza stampa tenuta ieri dal presidente della Regione Alberto Cirio, dal vicepresidente e dagli assessori all’Istruzione, alla Sanità e alla Ricerca Covid-19, alla quale erano presenti anche i vertici dell’Unità di Crisi e il coordinatore della task force sanitaria Fase2.

Nella conferenza sono state presentate le linee guida per la riapertura dell'anno scolastico (in allegato), indicando i contatti per le segnalazioni di ogni singola ASL e i moduli di autocertificazione per segnalare l'effettuazione del test sierologico e per il rientro tra i banchi dopo un'assenza per motivi di salute non legati al Covid-19.