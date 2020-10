Filmato »

Attualità

23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Casale Monferrato

Emergenza sanitaria VIDEO - Al Santo Spirito 20 ricoverati per complicanze da SARS-CoV-2, 3 in terapia intensiva Riboldi annuncia che in serata Cirio emanerà un ordinanza che vieta gli spostamenti dalle 23 alle 5

di r.m.

Il sindaco di Casale Federico Riboldi ha ripreso ad aggiornare il bollettino video annunciando che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in serata emanerà un'ordinanza per effetto della quale da lunedì sarà possibile uscire di casa (con autocertificazione) dalle 23 alle 5 solo per motivi di salute, somma urgenza, lavoro, rientro al proprio domicilio, dimora o residenza. La misura resterà in vigore fino al 13 novembre.

Infine il primo cittadino ha comunicato che attualmente a Casale ci sono 43 positivi, 20 ricoverati in Ospedale di cui 3 in terapia intensiva