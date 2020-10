Filmato »

Attualità

30 ottobre 2020

30 ottobre 2020 Casale Monferrato

VIDEO - Riapre la strada fra Terranova e Candia

di r.m.

Dopo un mese dall'ondata di piena che aveva spazzato via la strada fra Terranova, frazione di Casale Monferrato, e il territorio di Candia, sono stati pressochè ultimati i lavori di riapertura del tratto stradale.

Così Federico Riboldi: «A 27 giorni dall’alluvione la strada che era stata spazzata via è di nuovo operativa. Più bella di prima. Una grande dimostrazione di efficienza del sistema pubblico e di grande capacità delle aziende coinvolte.

Grazie per il sostegno di Alberto Cirio e Marco Gabusi della Regione Piemonte a Gian Franco Baldi della Provincia di Alessandria e all’impresa Allara SPA che ha lavorato a pieno ritmo per raggiungere l’obiettivo! Buon viaggio in Lombardia»