25 marzo 2023 Casale Monferrato

Turismo del Gusto VIDEO - Al Castello del Monferrato il via a "Vinoso!" Presenti al taglio del nastro l'assessore regionale al turismo Vittoria Poggio e quello all'agricoltura Marco Protopapa

di Andrea Mombello

La Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato è stata istituita ufficialmente dalla Regione Piemonte ad agosto 2022; è la Strada più lunga di Italia con i suoi 630 km che toccano oltre 100 Comuni; i soci fondatori sono le tre Enoteche regionali di Acqui Terme Vino, del Monferrato, di Ovada e del Monferrato.

La prima edizione di “Vinoso!”, inaugurata oggi, sabato 25 marzo, punta a raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, creare momenti di incontro, far vivere esperienze agli ospiti, dare visibilità ai partecipanti. «Un'occasione che mette a confronto, in ottica collaborativa, territori ricchi di storia e tradizione enologica. - sottolinea il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi - Una nuova vetrina per Casale e il Gran Monferrato, sempre più consapevoli della propria competitività e potenzialità». All'inaugurazione presenti anche l'assessore regionale al turismo Vittoria Poggio e quello all'agricoltura Marco Protopapa.