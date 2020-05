Filmato »

20 maggio 2020

20 maggio 2020 Casale Monferrato

Emergenza sanitaria Coronavirus: al Santo Spirito ancora un decesso e un nuovo ricovero. Il Comune illustra come accedere alle agevolazioni della Regione Nel nosocomio cittadino si registrano un decesso di pazienti Covid, un nuovo ricovero e due dimissioni

di r.m.

Nel consueto video da Palazzo San Giorgio il sindaco di Casale Federico Riboldi, insieme a Paolo Secco (Energica) annuncia che: "in questi giorni Partite Iva e attività produttive riceveranno una PEC da Finpiemonte contenente le istruzioni per ricevere il BonusPiemonte: una misura da 800 milioni di euro per aiutare il rilancio dell’economia. "

Per quanto riguarda il bilancio dell’Ospedale Santo Spirito, nella giornata di oggi, sono stati registrati 1 decesso, 1 ricovero e 2 dimissioni.