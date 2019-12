Filmato »

Attualità

06 dicembre 2019

06 dicembre 2019 Casale Monferrato

La cerimonia in Municipio a Casale Premio Minazzi: l'Ambientalista dell'Anno 2019 è la Cartiera Pirinoli di Roccavione Intervista al presidente della Cooperativa, Silvano Carletto

L'Ambientalista dell'Anno 2019 è la Cartiera Pirinoli di Roccavione. Il Premio Minazzi è stato consegnano oggi, venerdì 6 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato.

di Chiara Cane

L'Ambientalista dell'Anno 2019 è la Cartiera Pirinoli di Roccavione. Il Premio Minazzi è stato consegnano oggi, venerdì 6 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato. Un numeroso pubblico ha assistito alla presentazione dei finalisti in attesa del verdetto. I voti sono stati circa seimila e per ogni partecipante è stato riservato un premio speciale (mattonella in tufo realizzata da Gianmaria Sabatini). Al termine la comunicazione del vincitore a cui abbiamo fatto un'intervista: ai microfoni il presidente della Cooperativa, Silvano Carletto.

I candidati dell’edizione di quest’anno erano Margherita Eufemi, docente presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza di Roma, che ha studiato con il suo gruppo di ricerca i rischi di neoplasie nella valle del Sacco, in Ciociaria, collegati al Lindano, un insetticida da anni bandito; lo Spazio C.a.s.a., che a Frontignano di Ussita, zona terremotata nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, ha dato vita ad una residenza creativa che punta a ricostruire le radici identitarie; Agitu Ideo Gudeta, che, dopo una battaglia in Etiopia contro il land grabbing ha fondato in Trentino un’azienda agricola dove alleva capre Mochena altrimenti destinate all’estinzione; Gerlando Iorio, che come incaricato del Ministro dell’Interno sta operando per contrastare i roghi dei rifiuti in Campania; Stefano Liberti, giornalista d’inchiesta e documentarista; Franco Lorenzoni, pedagogista ed insegnante che ha creato un modello educativo centrato sul dialogo fra le generazioni; i soci della Cartiera Pirinoli di Roccavione che da lavoratori licenziati si sono riuniti in una cooperativa orientandola verso l’economia circolare; Paola Francesca Rivaro, che combatte in difesa del clima grazie anche alla ricerca compiuta in otto diverse spedizioni in Antartide, nel Mare di Ross.