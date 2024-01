Filmato »

Economia

13 gennaio 2024

Sabato 13 gennaio Passaggio di consegne per la Città Europea del Vino In Portogallo La cerimonia con la delegazione italiana

di r.m.

Il sindaco Federico Riboldi, con una delegazione di sindaci dell'Alto Piemonte e del Gran Monferrato nella valle portoghese del Douro, ha ricevuto dalle mani del Commissario europeo all'agricoltura il titolo di Città Europea del Vino.

"Sono orgoglioso di ricevere questo prestigioso riconoscimento che valorizza il nostro territorio, le competenze dei nostri viticoltori e l'eccellenza dei nostri prodotti enologici” dichiara Riboldi, che prosegue “Questo risultato è il frutto del lavoro di anni a creare sinergie fra istituzioni e tessuto produttivo locale che quotidianamente con passione contribuisce a consolidare la reputazione del Gran Monferrato nel mondo del vino."

Il sindaco ha espresso la sua gratitudine a coloro che hanno contribuito a questo successo. "Desidero ringraziare le enoteche regionali, i sindaci dei comuni coinvolti e il consorzio turistico Gran Monferrato per il loro lavoro costante nella promozione del nostro territorio. La loro dedizione ha giocato un ruolo fondamentale nel portare l'attenzione su ciò che la nostra regione ha da offrire in termini di cultura enogastronomica e paesaggistica. Come amministrazione comunale Casalese ci impegniamo a sostenere e promuovere attivamente le iniziative legate a questo prestigioso riconoscimento, lavorando per consolidare la reputazione del Gran Monferrato come una delle perle enologiche e paesaggistiche