Attualità

01 aprile 2020

01 aprile 2020 Casale Monferrato

Emergenza Coronavirus: la situazione a Casale e nel Monferrato nell'aggiornamento del Sindaco Riboldi Riboldi: «Chiesta in Regione l’autorizzazione a utilizzare a Casale i test rapidi per il CoVID»

di r.m.

Il primo cittadino Federico Riboldi ha registrato in serata l'aggiornamento al bollettino che inquadra la situazione del Monferrato casalese. Da Palazzo San Giorgio fanno sapere che è stata inoltrata oggi, da parte del Comune, la richiesta alla Regione Piemonte per procedere con l’acquisto dei test per verificare i positivi al Covid. Si tratta di test sierologici.

Venedo allo stato del contagio, oggi al Santo Spirito sono due i guariti dimessi, sei nuovi ricoveri, due decessi e venti sospetti positivi in attesa di tampone.