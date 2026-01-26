Filmato »
Lunedì 26 gennaio
«Dalla carne agli ormoni al riso ai pesticidi, servono più controlli per salvare eccellenze piemontesi»
La manifestazione di Coldiretti a Torino
Oltre seimila agricoltori da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alla manifestazione di Coldiretti a Torino. Nutrita delegazione astigiana, alessandrina e vercellese a rappresentare il Monferrato e non solo. Ecco l'intervista al presidente, Ettore Prandini.
