Lunedì 26 gennaio

«Dalla carne agli ormoni al riso ai pesticidi, servono più controlli per salvare eccellenze piemontesi»

La manifestazione di Coldiretti a Torino

Oltre seimila agricoltori da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alla manifestazione di Coldiretti a Torino. Nutrita delegazione astigiana, alessandrina e vercellese a rappresentare il Monferrato e non solo. Ecco l'intervista al presidente, Ettore Prandini.
di Chiara Cane

