Filmato »

Economia

26 gennaio 2026

26 gennaio 2026 Torino

Lunedì 26 gennaio «Dalla carne agli ormoni al riso ai pesticidi, servono più controlli per salvare eccellenze piemontesi» La manifestazione di Coldiretti a Torino

Oltre seimila agricoltori da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alla manifestazione di Coldiretti a Torino. Nutrita delegazione astigiana, alessandrina e vercellese a rappresentare il Monferrato e non solo. Ecco l'intervista al presidente, Ettore Prandini.

di Chiara Cane

Oltre seimila agricoltori da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alla manifestazione di Coldiretti a Torino. Nutrita delegazione astigiana, alessandrina e vercellese a rappresentare il Monferrato e non solo. Ecco l'intervista al presidente, Ettore Prandini.