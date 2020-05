Filmato »

06 maggio 2020

06 maggio 2020 Casale Monferrato

Emergenza sanitaria Coronavirus: per il secondo giorno consecutivo nessuna vittima del Covid al Santo Spirito. Il Comune promuove il progetto "Io lavoro in agricoltura" Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, all'Ospedale non si registrano decessi di pazienti Covid, 6 dimissioni e due nuovi ricoveri

di r.m.

Nell'aggiornamento serale del sindaco di Casale Federico Riboldi da Palazzo Magnocavallo, il primo cittadino informa che: "Nei prossimi giorni partirà la distribuzione delle mascherine donate dalla Regione Piemonte che grazie alla collaborazione del Comune e di Poste Italiane, saranno consegnate in tutte le buche delle lettere.

Ha preso il via anche il progetto «Io lavoro in agricoltura»: se sei un'impresa agricola alla ricerca di manodopera oppure un disoccupato, inoccupato o semplicemente una persona che intende integrare il proprio reddito, può aderire a questa nuova interessante iniziativa visitando la pagina http://www.comune.casale-monferrato.al.it/IoLavoroAgricoltura"

Infine il bilancio giornaliero del Santo Spirito, che registra 0 decessi, 2 ricoveri e 6 dimissioni.