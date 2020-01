Filmato »

Scuola

20 gennaio 2020

20 gennaio 2020 Casale Monferrato

Al Liceo Palli VIDEO - Al via la Festa della Scienza del Balbo La Scienza in mostra al Liceo Palli. Per una settimana i ragazzi dell'Istituto saranno ciceroni di un percorso a tappe che ripercorre la storia della scienza

di Chiara Cane

"I misteri dell'universo": è questo il titolo scelto per la seconda edizione della Festa della Scienza, al via giovedì 23 all'Istituto Balbo.

A spiegarci l'iniziativa il prof. Roberto Corino, che al Liceo Palli insegna Fisica e Luca Zacconi, rappresentate d'Istituto