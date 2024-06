Filmato »

06 giugno 2024

Casale Monferrato

Fine anno scolastico "Sisters", lo spettacolo dell'Istituto Balbo accende il Teatro Municipale Un testo scritto e diretto da Fabrizio Meni, per la direzione musicale di Daria Triglio

di Andrea Mombello

“Sisters” è lo spettacolo di fine anno dell’Istituto Balbo andato in scena mercoledì sera in un Teatro Municipale gremito in ogni ordine di palchi e posto in platea.

Un testo scritto e diretto da Fabrizio Meni (a fine spettacolo diventa addirittura Papa!), per la direzione musicale di Daria Triglio, che racconta la storia di due studentesse che per disintossicarsi e allontanarsi dall’uso massiccio di social, intelligenza artificiale e smartphone, chiedono aiuto a Suor Maria Claretta, ovvero la cantante di Las Vegas, Deloris Van Cartier… tra ricordi, imitazioni di prof e metaverso, intervallati da canzoni e coreografie da musical, si arriva al gran finale con il Municipale che intona Oh Happy Day.

E ora la voglia di vacanze! Il ricavato dello spettacolo va a sostenere il progetto Solagnon, centro diocesano di apprendimento professionale in Togo. Scopriamo i nomi degli artisti che hanno animato la serata. L’Ensemble teatrale del laboratorio Colibrì ha visto protagonisti Matilde Aceto, Arianna Bonfrisco, Nicole Bruder, Angela Crea, Emma Idra, Sara Moro, Alessandra Massa, Anna Soldera, Elisa Varesini.

L’ensemble coreutico, diretto da Pina Varone, è composto da Anna Arrobbio, Arianna Bonfrisco, Nicole Bruder, Elena Calvo, Amalia Casonato, Eleonora Cavalli, Angela Crea, Caterina Deregibus, Alice Ferraro, Cecilia Gambino, Vittoria Garoppo, Mattia Giovanni Lituri, Celeste Luparia, Maria Lourdes Maccarini, Ettore Margaglione, Lorenza Martini, Mensi, Eleonora Hiromi, Mattia Mori, Ginevra Neri, Emma Rossi, Elettra Maria Scienza, Giorgia Speranza, Elena Taverna. Per The Colibrì Band: le voci Giulia Casalone, Sara Chibane Barrot, Matilde Bevilacqua, Antonia Mechkarova, Nicola Meni, Amelia Noè, Viviana Polato, Riccardo Trovati, le chitarre Giorgia Casamassa, Cristian Caliò Martino Diterlizi, Rikardo Driza, Vittoria Ganora, Irgens Gerxhani, Pietro Guaschino, Riccardo Trovati, Francesco Zavanone, al basso Flora Devecchi, Matilde Profeta, alla batteria Simone Bollo, Filippo Chilò, Edoardo Diedolo, alle tastiere Beatrice Albiero, Delia Cremasco, Vittoria Ganora, Antonio Raimondi, Agnese Savio, Clelia Vecchiattini, ai fiati Teresa Aceto, Elena Geantau, Tommaso Girino, Giordano Marin, Gioele Meni, Giorgia Saputo, Elena Zavanone, violini e violoncelli Dorotea Cucchiara, Gioele Meni, Maddalena Pallanza.