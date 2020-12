VIDEO - La Didattica a Distanza diventa una canzone

Filmato »

Scuola

20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Casale Monferrato

di Chiara Cane

“Big Enough”, “Grande Abbastanza”. Un titolo, una canzone e un urlo soffocato da incoerenza, illogicità e delusione. Parla dei giovani nell’anno della pandemia, il brano composto dal cantautore monferrino Franco Di Terlizi, in arte Thefinger, diventato papà a tempo pieno durante l’emergenza sanitaria da Covid_19.



“Grande Abbastanza per muoversi, Grande Abbastanza per il primo amore, Grande Abbastanza per guidare l’auto e per decidere…” ma, evidentemente, non abbastanza grandi da attirare degna attenzione nel baccano della politica che, nel preservare la salute pubblica, ancora una volta, non riesce a vedere oltre l’economia, relegando nelle gelide stanze dell’attesa, impulsi, vitalità e vivacità adolescenziali. “Sono indebolito dal vostro egoismo e preoccupato dal vostro essere vecchi” canta papà Franco, interpretando lo sguardo mesto di tanti giovani, disarmati dinnanzi all’indifferenza dei grandi, incapaci di cogliere che “quando un fiore sta per sbocciare, ha bisogno di respirare e di farlo a pieni polmoni”.



Franco, bancario di professione e padre di 4 ragazzi, tutti in età scolare tra i 12 e i 18 anni, dallo scorso 23 di febbraio, ha vissuto, giorno dopo giorno e istante dopo istante, il repentino cambiamento che i suoi figli, al pari di tanti altri giovani, si sono trovati a subire, loro malgrado. Una trasformazione rispetto alla quale, i ragazzi non hanno avuto voce in capitolo e, non producendo economia, sono stati declassati dall’altare delle priorità.

“Dal punto di vista sociale, sono stati letteralmente abbandonati” ci racconta Franco, “e, forse sfiduciati da una politica più impegnata a fare rumore che non ad ascoltare, paiono vivere in uno stato di rassegnazione e di apparente disinteresse”. Big Enough vuole proprio essere un modo per richiamare l’attenzione sulla condizione giovanile e sul loro bisogno di considerazione e di socialità. Un brano che scritto di getto per far rumore e riportare, politica e istituzioni, ad un senso di coerenza tra i diritti e i doveri dei ragazzi.



“Per chi come noi vive in campagna, questa forma di reclusione è ancora accettabile, ma tutto ciò che per un adulto è percepito come una mal celata sofferenza, per i giovani viene elevato alla massima potenza”. In questi mesi, Franco e i suoi ragazzi hanno condiviso le passeggiate nel bosco vicino casa e la musica suonata e cantata. Da padre polistrumentista autodidatta, non potevano che nascere passioni variegate tra i figli, che spaziano dalle tastiere alla chitarra, dal basso al flauto traverso. La musica è certamente un toccasana in questi momenti, ma necessita, sempre, di essere alimentata. Lo sa bene Franco, dal 2000 impegnato in un progetto cantautorale, che lo ha presto portato all’incisione di Everyday was summer e There and back again, ricevendo lusinghiere recensioni su importanti testate musicali. Più tardi, il suo talento è approdato in Radioking, una vera rock band, per la quale ha scritto brani, con un sound capace di rimbalzare tra tradizione e indie rock. Nel 2014, poi, Franco ha pubblicato l’album The nightowl's lullabies, conquistando un lusinghiero 7/10 su Americana UK, severa e competente Webzine londinese. In queste ultime settimane, il cantautore monferrino è infine tornato a vestire i panni di Thefinger con Surfacing, il progetto solista che si avvale di collaborazioni monferrine, a partire da Paolo Bonfanti, i Radioking, Pamela Luccarelli, Alessandro Rota e Diego Rinaldi. Inoltre, diversi brani del CD fanno parte della colonna sonora del road movie filosofico tra le colline del Monferrato "Paradis-e", il film documentario di Francesco Cusanno, Luca Percivalle e Flavio Giacchero. E come un buon brano nasce da sensibilità e ascolto, chissà che anche la buona politica possa ripartire dalle stesse condizioni