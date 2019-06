Filmato »

Attualità

07 giugno 2019

07 giugno 2019 Trino

Il trinese sarà fra gli uomini di Cirio? VIDEO - Roberto Rosso: «Per le nomine occorre aspettare i ballottaggi» Il trinese non conferma né smentisce le voci circa la sua nomina ad assessore regionale a Cultura e Turismo

di Chiara Cane

Abbiamo raggiunto in Comune a Trino Roberto Rosso, vice-sindaco del paese, ruolo che lascerà a breve per incompatibilità con i suoi nuovi incarichi. Il trinese, infatti, è stato eletto consigliere regionale in Piemonte, risultando il più votato nel suo partito, Fratelli d’Italia (correva nella lista provinciale di Torino) e tra i più votati dell’intero centro-destra.

Circa le voci di una sua probabile nomina ad assessore con delega al Turismo e Cultura, Rosso non conferma né smentisce: «Mi piacerebbe molto la nomina, anche per questa zona. Io sono trinese e monferrino e ho sempre cercato, già con Roberto Maestri, di sviluppare l’identità e consapevolezza del territorio»