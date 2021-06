Filmato »

Cultura

13 giugno 2021

13 giugno 2021 Villadeati

VIDEO - La musicista e artista Alessandra Nunziante ospite a Villadeati “Nipote d’autore” la Nunziante si è presenta nella triplice veste di scultrice, pittrice e scrittrice

di Chiara Cane

E’ partita salutata dal sole, e da un’interessata partecipazione, la nuova rassegna estiva di cultura, arte, cinema, musica e sport, promossa a Villadeati dal Comune in collaborazione con il Circolo Al Cortiletto.

Ospite della prima giornata è stata la scrittrice, musicista e artista Alessandra Nunziante, presente al vernissage di pittura e scultura, allestita all’interno dell’ex edificio di culto dedicato a San Remigio, e per la presentazione della sua ultima fatica letteraria dal titolo “Likes di sto mazzo. Psicoanalisi moderna di una società pseudo deviata”, edito da Pathos Edizioni.



“Nipote d’autore” (nonna prima ballerina di Macario e nonno gallerista), la Nunziante si è presenta nella triplice veste di scultrice, pittrice e scrittrice, offrendo un saggio del suo estro letterario e artistico. Nel libro, tutt’altro che una lettura classica già a partire dal titolo, Alessandra affronta tre grandi temi (lavoro, social e amore), in forma “schietta e senza mezzi termini”.



“E’ stato un lavorone rendere leggere tematiche tutt’altro che leggere” ci racconta fresca di presentazione; “mi sono messa a nudo e, ricorrendo ad una chiave, talvolta, anche ironica, ma sempre diretta, ho voluto comunicare come si sta in una situazione piuttosto che in un’altra”. Rispetto ai social, sempre più di grande attualità, pur riconoscendone e apprezzandone l’utilità “per me costituiscono un portfolio”, ammette che, spesso, loro tramite, “l’esasperazione della finzione rende la società troppo superficiale”.



Dalla scrittura, essenziale e diretta, all’arte, le sue opere scultoree e pittoriche, sempre estemporanee e dense di significato, si presentano con elementi caratterizzanti ricorrenti: “molto colore per i quadri; bianco e il nero per i disegni; semplicità per la scultura”. In particolare, a Villadeati sono presenti tre sezioni: i vinili, il mondo fantastico degli animali, e l’intangibile che da “La lettera d’annata”, il quadro realizzato col vino bruciato, a “Frida Kalo”, comunicano la potenza dei sentimenti e delle donne di carattere.



In serata, Music Live con “Le grandi emozioni dei cantautori italiani” in compagnia di Luigi e Raffaella Antinucci (voce), Enzo Orefice (pianoforte), Luciano Saracino (basso elettrico) e Gianluca Fuiano (batteria).



Gli Aperitivi d’Autore proseguiranno domenica 13 giugno con la presentazione libraria “Le mani del mago. Sergio Viganò il massaggiatore dei campioni” di Massimo Brusasco; domenica 20 giugno sarà la volta del libro “Come il leone e la farfalla. Libera l’energia e il talento che hai dentro” con la 7 volte campionessa del mondo nel pattinaggio artistico a rotelle Paola Fraschini; domenica 27 giugno, infine, spazio al romanzo, con “Ma la sabbia non ritorna”, un intreccio innovativo di narrativa e inchiesta giornalistica, di Laura Calosso. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 17,30 nel giardino di via San Remigio 2.



Dopo la personale della Nunziante, che resterà allestita fino a domenica 13 giugno, le mostre di pittura e illustrazioni proseguiranno, da sabato 19 a domenica 27 giugno, con l’artista cileno e famoso muralista Mono Carrasco, per la prima volta a Villadeati con la personale “Del otro lado del mundo”