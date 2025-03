Filmato »

03 marzo 2025

03 marzo 2025 Casale Monferrato

Tennis Festa alla Canottieri Casale per la tappa monferrina del Trophy Tour Davis Cup e BJK Cup esposte nella sede del club

di Andrea Mombello

Billie Jean King Cup e Davis Cup protagoniste a Casale Monferrato nella due giorni del Trophy Tour 2025, che ha fatto tappa nella sede sociale della Canottieri Casale, club nato nel 1886. Tra foto e selfie, sabato 1° marzo gli allievi e le allieve della scuola tennis, diretta dal tecnico nazionale Giulia Gabba, hanno fatto festa davanti ai prestigiosi trofei.

Nella mattinata di domenica 2 marzo conferenza stampa con le autorità e le cariche della Federtennis regionale: un momento ufficiale per svelare alla città i due preziosi trofei. A inaugurare gli interventi, Giuliano Cecchini, presidente del miglior club d’Italia per il 2024 secondo il Trofeo Fitp, a cui è seguito quello del primo cittadino Emanuele Capra. Per la Fitp Piemonte, la presidente del comitato regionale Manuela Savini e la consigliera Maria Rita Piano.

A rappresentare il consiglio regionale del Piemonte Silvia Raiteri, la quale ha annunciato che il prossimo 19 marzo il “parlamentino” di Palazzo Lascaris premierà a Torino il club casalese per i risultati di tennis conseguiti negli ultimi anni. Nel corso della mattina, non sono mancate le sorprese con un video messaggio di Sara Errani. Buon bilancio anche di numeri per quel che riguarda i visitatori: un migliaio di persone ha infatti ammirato BJK Cup e Davis Cup.