Filmato »

Attualità

08 dicembre 2021

08 dicembre 2021 Casale Monferrato

Mercoledì 8 dicembre Prima nevicata della stagione invernale in Monferrato Attenzione sulle strade

di r.m.

Prima nevicata copiosa in Monferrato oggi mercoledì 8 dicembre. Come da previsioni meteo la neve è scesa durante la notte prima in collina e poi in pianura. Arpa Piemonte ha diramato l'allerta gialla: massima attenzione sulle strade.