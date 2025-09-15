Filmato »

Sport

15 settembre 2025

15 settembre 2025 Casale Monferrato

Canottaggio VIDEO - All'imbarcadero la terza edizione della "Regata Sprint" Atleti remieri dei principali club del Piemonte

Una grande festa sul fiume Po è stata quella che ha animato la domenica precedente all’inizio della Festa del Vino a Casale Monferrato, città che il 14 settembre ha ospitato la terza edizione della Regata Sprint, organizzata ancora una volta dalla Canottieri Casale.

di Andrea Mombello

Sullo splendido bacino davanti all’imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci si sono sfidati gli atleti remieri dei principali club del Piemonte. 198 è il numero definitivo che ha preso parte alla importante giornata promozionale sulle quattro corsie del tratto casalese del Po. Parola ai protagonisti della giornata