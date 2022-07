Presentazione libraria a San Giorgio

Domenica al castello Gozzani di San Giorgio è avvenuta la presentazione di un volume sulla genealogia della antica e nobile famiglia dei Gozzano a cura di Armano Gozzano.

La loro emigrazione da Luzzogno in Valstrona ebbe inizio nel XVI° secolo nel Novarese e sulla sponda occidentale del lago d'Orta, poi a Cereseto e a Casale Monferrato e dopo 50 anni ad Agliè. In Monferrato acquisirono nobiltà e ricchezza tali da essere definito il patrimonio più grande dell'epoca, innalzando la famiglia dalla nobiltà non titolata a quella feudale.

Diventarono prima conti poi marchesi di San Giorgio, Treville, Pontestura, Odalengo Grande e Piccolo, Olmo Gentile (At), Perletto (Cn) e altri 20 feudi in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Un esponente emigrato da San Giorgio in Slovenia fondò la linea austriaca, ottenendo il diploma di nobiltà nel 1817 dall'imperatore Franz I°, oggi ancora rappresentata dal marchese Titus Gozani che ci fece visita il giorno 3-10-2019 con la moglie Eva Maria Friese visitando le loro antiche proprietà quali il castello di San Giorgio, i palazzi Treville Gozzani e San Giorgio Gozzani di Casale, ora municipio.

La presentazione é stata curata da Bruno Pesce e da Dionigi Roggero che hanno dialogato con l'autore. Sono intervenuti il sindaco Pietro Dallera, il proprietario Francesco Rolla, Giuliana Romano Bussola, Giuseppe Costanzo, Elio Botto, Aurelio Marchese.

Hanno partecipato il vicesindaco Lavagno, i rappresentanti di Orizzonti Casale e della Compagnia della Polvere di Pontestura. Il pomeriggio si é concluso in bellezza con un ricco buffet nel chiosco del giardino.

