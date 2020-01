Incontro con il pensiero di Leonardo Boff.

Presentazione libraria il prossimo venerdì 24 gennaio alle 21, al Parco del Po, in viale Gramsci: Un nuovo cielo e una nova terra, incontro con il pensiero di Leonardo Boff.

“Il nome di Leonardo Boff – esordiscono Rete delle Alternative, E-forum Casale e Rete Radié Resh organizzatori dell’incontro – è tornato spesso a punteggiare molte discussioni a cavallo tra scienza, teologia, ecologia integrale e giustizia sociale. Suoi sono stati, ad esempio, alcuni contributi preziosissimi sia per la stesura dell’enciclica “Laudato si’”, sia per l’organizzazione di un evento capace di promuovere nuovo ascolto, giudizio e azione come il Sinodo Amazzonico. In realtà Boff non ha mai smesso di studiare, riflettere e ispirare, anche nei momenti in cui la Teologia della Liberazione, di cui egli è eminente esponente, ha attraversato momenti duri e difficili”.

“Oggi, a più di 80 anni, - proseguono gli organizzatori – continua a schierarsi come sempre dalla parte degli ultimi, nella convinzione che la povertà non sia uno stato naturale. Docente, scrittore, teologo è autore di molti libri in cui traspare il suo pensiero da ‘ecologista integrale’, a favore di una idea di comunità incentrata sulla convinzione che la Terra è un organismo vivente di cui l’uomo è parte integrante”.

“Da un lato – continuano ancora gli organizzatori – a fronte di una moderna cosmologia serve una teologia attualizzata e dunque una spiritualità più conforme alla nuova visione del Cosmo. Dall’altro lato continua a essere attuale il Gesù che presenta un progetto di trasformazione integrale e liberante dell’intera realtà, a cominciare dai poveri e, appunto, all’interno della nuova visione del mondo offerta dai dati più certi delle scienze della vita e della Terra”.

“Il filo conduttore di queste tematiche – concludono gli organizzatori – corre lungo due libri scritti o partecipati da Leonardo Boff e preziosamente editati in Italia da Gabrielli editori: ‘Il cosmo come rivelazione’ e ‘Imitazione di Cristo e sequela di Gesù’. Invitiamo tutte e tutti, credenti e non credenti, a un dialogo su quei testi intessuto con l’aiuto di Claudia Fanti (giornalista “il Manifesto”, saggista, traduttrice) e di don Paolo Scquizzato (formatore spirituale, diocesi di Pinerolo).

