Castelli Aperti

L’ultimo fine settimana di giugno continua ad essere all’insegna di Castelli Aperti, la rassegna sostenuta dalla Regione Piemonte, che porta il visitatore alla scoperta di castelli, musei, palazzi storici, torri e borghi del Piemonte

Di seguito un elenco diviso per provincia di tutti i beni storici aperti domenica 30 giugno:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 19.00, con possibilità di visite guidate incluse nel costo del biglietto di ingresso. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Costo biglietto: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 16.30 (orario soggetto a riconferma), con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com; Costo biglietto: intero 15€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; info@castellodirazzano.it. Costo biglietto a partire da 6€ ingresso al museo e cantine https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto al mattino con orario 10.00 – 13.00. Visita guidata con turno unico alle ore 11:00 e prenotazione obbligatoria. Info: 346 2341141; info@castellodipiovera.it. Costo biglietto: per visita guidata intero 13€. Visita libera Parco: intero 6€

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Info: 0144 79106, 366 5432354; Costo biglietto: intero 5€, ridotto 3€. direzione.gipsotecamonteverde@fondazionematrice.org, gipsotecagiuliomonteverde@fondazionematrice https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html

Giarole – Castello di Sannazzaro: aperto con visite guidate alle ore 11.30 e 15.30, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 335 1030923; info@castellosannazzaro.itCosto Biglietto: Intero 10€, Ridotto 5€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: aperto per visite guidate del castello e giardino alle ore 15.30. Info e prenotazioni: Tel: 334 1574751, 334 3387659; info@castelloroccagrimalda.it. Costo biglietto: intero 9€, ridotto 4€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-rocca-grimalda.html

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Costo biglietto: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite accompagnate nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 15.00, 16.15 con partenza dall' Infopoint. Caldamente consigliata la prenotazione anticipata. Per informazioni e prenotazioni: 0142 489009 (Uffici comunali) oppure 377 1693394 (Infopoint); info@comune.rosignanomonferrato.al.it Ingresso libero.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: aperto con turno unico di visita guidata alle ore 10.30. Prenotazione consigliata. Info: 334 1011278; info@ilcastellodiuviglie.com. Costo biglietto: intero 15€, ridotto 12€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-uviglie-a-rosignano-monferrato.html

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): visite accompagnate dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.trisobbio.eu/torre_castello/

Costo biglietto: intero 2€. Info: 0143 871104; info@trisobbio.eu

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-trisobbio-torre.html







PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 visite accompagnate con partenza dall'ufficio turistico in Piazza Marconi n.13. Info: 331 266 5702; ufficioturistico@castagnoledellelanze.net. Costo biglietto: intero 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/conte-ballada-di-saint-robert.html

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni 0141 957154, oppure 347 0834805 info@comune.castelnuovocalcea.at.it. Ingresso gratuito

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Fino al 28 luglio Mostra International Exhibition of Contemporary Art "The art of Immagination". Per informazioni e prenotazioni: 0141 962210 (int. 210) oppure 348 3059089; manifestazioni@costigliole.it. Ingresso gratuito

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visite libere con pannelli informativi o accompagnate (dal Punto Informazioni Turistiche), con orario 10:00-12:30; 15:30-17:30. Le parti esterne del torrione e delle mura sono visitabili liberamente tutti i giorni. Per informazioni: 388 6466361; info@prolocomoncalvo.it

Ingresso a offerta libera.

Nizza Monferrato – Gipsoteca Formica: visite guidate organizzate dalla IAT con orario 11.30 e 16.30 (tariffe in definizione). Per informazioni e prenotazioni contattare 0141 441565 oppure Tel. 379 1354571; iat@comune.nizza.at.it

Viarigi – Torre dei segnali: visite accompagnate ad offerta libera con orario 15.30-18.30. In caso di maltempo la torre rimarrà chiusa. Info: Tel. 331 1531242, 0141 611050; sindaco@comune.viarigi.at.it



PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto con orario 10.00 – 19.00. Mostra "Selvatica - Arte e Natura in Festival 10^ ed." (dal 20 aprile-21 luglio 2024). Info: Tel. 015 0991868; info@palazzogromolosa.it Costo biglietto: intero 10€; ridotto 8€.

Biella – Palazzo La Marmora: aperto con orario 15.00 – 19.00 con visite libere o guidate su prenotazione. Info: 331 6797411, 345 0697927; biglietteria@palazzolamarmora.it Costo Biglietto: intero 10€ per visita completa.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: Tel. 015 2534728; info@prolococandelo.it

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0125 778100; faiflecchia@fondoambiente.it

Costo biglietto: Intero: 8€, Iscritti FAI: 4 €.







PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: dalle ore 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com.Costo biglietto: intero 3€; ridotto 1,5€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.itCosto biglietto: intero 9€; ridotto 7€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: visite accompagnate ad ingresso gratuito con orario 10.00-18.00. Info e prenotazioni: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, turismo@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, traversa@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30; Per informazioni: 0172 430185 oppure 0172 438304, turismo@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Caraglio - Il Filatoio di Caraglio: dalle 10.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: 0171 618300. Costo biglietto: Intero 9€.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info Tel. 347 8878051 oppure Tel. 0171 908704; museo.malle@comune.dronero.cn.it. Costo Biglietto: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.itCosto Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Info Tel. 371 4918587 oppure Tel. 0173 58103; info@castellorealedigovone.it. Costo Biglietto: intero 7€; ridotto 5€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it Costo biglietto: intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it Costo biglietto: intero 11€; Visita guidata intero 15€.

https://fai.midaticket.it/Event/10/Dates

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Info: 3331714232; torre@prieroturismo.it. Costo Biglietto: intero 4€ .

https://castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 11.30; 15.30; 16.30. Prenotazione consigliata. Info: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo Biglietto: intero 6€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate con turno unico ore 15.30. Prenotazione consigliata. Info: 334 2929417; info@castelliaperti.it. Costo Biglietto: intero 6€, ridotto 4€

Prenotazioni: https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-saliceto.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it. Costo biglietto: intero 5€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 329 394 0334; musa@itur.it; Costo biglietto: intero 3€; ridotto 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3940334; musa@itur.it. Costo Biglietto: Intero 8€; ridotto 5€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it. Costo biglietto: intero 3€; ridotto 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00 - 13.00 e 14.00-19.00. Prenotazioni al 351 5718472. Costo biglietto: intero 5€

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545 (sabato e domenica); museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it Costo Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate alle ore 10.30 e 15.30 previa prenotazione presso Ufficio Turistico IAT 0172/370736 mail: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it). Costo Biglietto: Intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; Costo Biglietto: Intero 6€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html



PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: 0322 53713, 335 6121362, contact@castellodalpozzo.com. Costo biglietto: intero 15€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vinzaglio - Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numeroTel: 346 7621774







PROVINCIA DI TORINO

Arignano – Rocca di Arignano: visite guidate su prenotazione alle ore 11.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it. Costo biglietto: intero 10€, ridotto 5€. www.roccadiarignano.it

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel.0125-778100; faimasino@fondoambiente.it. Costo biglietto: (Castello e Parco) intero 15€; ridotto 8€.

Pinerolo – Parco di Villa Doria Il Torrione: alle ore 10.30 visita guidata del Parco accompagnata dalla Dr. Eva Boasso. Costo Biglietto: intero 8€. Visite libere del Parco dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Costo Biglietto: intero 6€. Prenotazione obbligatoria per tutte le attività al Tel. 0121/323358; info@iltorrione.com, segreteria.torrione@gmail.com.

Nel pomeriggio alle ore 16,00 presentazione del libro: BELLA ED INFELICE DONNA Maria Canera di Salasco. La contessa Garibaldina

https://castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/villa-doria-il-torrione-a-pinerolo.html

Piossasco – Casa Lajolo: orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00, visite guidate ogni mezz'ora con i Ciceroni a casa, giardino e orto-giardino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 333 3270586; info@casalajolo.it. Costo Biglietto: Intero 8€.

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-piossasco.html

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348/8520907; info@castellodipralormo.com. Costo Biglietto: intero 9€; ridotto 8€

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Mostra "Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos'altro" Prenotazione consigliata: 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it. Costo biglietto: parco intero 6€, mostra + parco 15€



PROVINCIA DI VERBANIA

Ente Giardini Botanici di Villa Taranto: visite dei Giardini Botanici con orario 09:00 - 18:00 (ultimo ingresso) ore 19.00 chiusura cancelli. Per informazioni: 0323 556667; ente@villataranto.it.

Costo biglietto: intero 13€.