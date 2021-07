Max Ninon ricordato in Sardegna

Ci sarà un angolo di Monferrato in Sardegna grazie al MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro che presenta da sabato 10 luglio 2021 a domenica 23 gennaio 2022 due grandi esposizioni in contemporanea: Gruppo di famiglia con immagini, prima retrospettiva interamente concepita in omaggio al lavoro e alle figure di Vittorio Accornero de Testa (Casale Monferrato, 1896 - Milano, 1982) e Edina Altara (Sassari, 1898 - Lanusei, 1983), curata da Luca Scarlini e Via San Gennaro , personale di Sonia Leimer , curata da Luigi Fassi e dedicata al progetto che ha vinto l’Italian Council del 2018 c oncorso ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del MiC- Ministero della Cultura per promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo, finanziando nuove opere di alcuni dei più significativi artisti italiani in collaborazione strategica con istituzioni museali italiane e internazionali. In questa occasione il MAN ha sviluppato un percorso di sostegno a Sonia Leimer in partnership con l’ International Studio & Curatorial Program (ISCP) di New York.

T orniamo a Gruppo di famiglia con immagini, mostra curata da Luca Scarlini e dedicata appunto Vittorio Accornero de Testa (ne abbiamo scritto recentemente sul grande libro per i 150 anni del bisettimanale Il Monferrato) ed Edina Altara : la rassegna vuole riportare l’attenzione sull’operato dei due artisti e illustratori, indagando le complesse vicende biografiche e creative che li hanno visti uniti a partire dalle loro prime opere individuali degli anni Venti sino agli anni Ottanta del Novecento.

In questa occasione e con il contributo importante di un gruppo di scenografi attivi con il Teatro di Sardegna – Loïc Hamelin, Sabrina Cuccu e Sergio Mancosu – il MAN si trasforma in un libro di fiabe, un caleidoscopio di immagini d’eleganza novecentesca. Va in scena la fiaba di due artisti sospesi tra la Sardegna, l’Italia continentale e il mondo. La mostra è un racconto della fiaba di Edina e Ninon scandito in capitoli nelle sale della mostra, tra i territori della grafica - come nel caso delle immagini per il transatlantico Rex, e l'invenzione di oggetti tra design e architettura - gli specchi di Edina e le rivisitazioni architettoniche neo-rococò di Accornero in Piemonte.

La mostra è accompagnata da un importante catalogo edito dal MAN con Silvana Editoriale e corredato da saggi critici di Luigi Fassi, Luca Scarlini, Pompeo Vagliani, Silvia Mira, Lauretta Colonnelli, Aurora Fiorentini, Giorgia Toso e Federico Spano. Speriamo in un gemellaggio artistico con Casale...

Luigi Angelino

INFOSTAMPA

PCM Studio di Paola C. Manfredi, 3499267882

INFORMAZIONI PRATICHE

Vittorio Accornero – Edina Altara. Gruppo di famiglia con immagini

A cura di Luca Scarlini

da sabato 10 luglio 2021 a domenica 23 gennaio 2022

Open day: sabato 10 luglio 2021 dalle ore 10 alle 20

MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro

via Sebastiano Satta 27, Nuoro

T. +39 0784 252110

Orari 10:00 – 20:00; lunedì chiuso.