Disegniamo l'arte

Domenica 13 aprile, dalle ore 15.30, torna al Museo San Giacomo di Lu (con apertura straordinaria pomeridiana)“Disegniamo l’Arte”, il consueto appuntamento destinato ai bambini e alle loro famiglie promosso dal circuito Abbonamento Musei Piemonte - in collaborazione con la storica ditta di colori CARIOCA - che per questa edizione 2025 avrà come tema “i segreti svelati”.

Guidati dallo staff del museo e con l’aiuto dell’artista Enrica Amede di AMART Alessandria, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di dedicarsi al disegno mediante due modalità: i più piccoli potranno esprimersi attraverso il disegno libero in compagnia dei propri genitori e familiari; i più grandicelli saranno accompagnati a scoprire i “segreti” delle opere esposte in museo per poi essere guidati nella realizzazione della propria opera d’arte in un contesto inusuale dove poter vivere un’esperienza insolita e divertente.

L’attività è gratuita e ogni piccolo partecipante riceverà un colorato omaggio.

Per info e prenotazioni:

info@museosangiacomo.it

tel. 349.4203423