Ultime per la Crociera del Giubileo

Sarà il cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Gran Cancelliere emerito della Pontificia Università Gregoriana, aggiungiamo, piemontese (è nato a Villarboit) a presiedere -bella notizia- la messa “privata” nella basilica di San Pietro, uno dei momenti clou della nostra “Crociera del Giubileo”.

La crociera porterà i nostri lettori (sotto il logo Monferrato-Stat) a Roma in Vaticano (il 7 marzo 2025) in occasione dell’Anno Santo. Ma è in corso di organizzazione un altro evento grazie al fatto che il nostro editore Emanuele Giachino ha anche passaporto argentino.... Un doppio caso... Papa Francesco arriva da Buenos Aires ma non dimentica le sue origini monferrine, Portacomaro, qui hanno pure rimesso in produzione le sue vigne con il ‘Laudato Sii’, Grignolino benefico con etichette di artisti come Tamburelli Ravizza, Casiraghi Palumbo...

La”nostra crociera” parte sabato 1° marzo 2025 sulla Costa Toscana, scali e visite a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Palermo prima di Civitavecchia-Roma. A Casale arrivo sabato 8 marzo in bus non senza aver visitato Todi (dove si pernotta) e Assisi.

Ricordiamo che è in corso la Crociera di Halloween sulla Costa Fortuna. Ritorno il 2 novembre (giovedì i partecipanti sono a Barcellona)

Sono aperte le prenotazioni per “Caraibi da Sogno”, è una crociera che si presenta fin dal titolo: dal 26 gennaio al 3 febbraio 2025 sulla Costa Fascinosa, coccolati tra spiagge incontaminate e mare cristallino.

Si parte in aeroporto da Milano e si atterra a Santo Domingo, trasferimento sulla Fascinosa; il 27 gennaio alle 8 in rada all’isola di Catalina con volendo intera giornata in spiaggia, poi si tocca Samanà, Gran Turks, Amber Cove e Santo Domingo.

In mezzo troviamo ‘La crociera sul Nilo’ dal 16 al 23 novembre

2024 con pernottamento al Cairo e navigazione da Abu Simbel (e spettacolo di luci e suoni sui monumenti) a Luxor.

Info. Stat, tel. 0142.452814.

L.A.

FOTO. San Pietro, interno