A Jesi la Novipiù vince Gara-3 e vola ai Quarti

Trascinata da un Blizzard in versione de luxe (22 punti con 5/6 da tre e 6 rimbalzi), la Novipiù vince anche al "PalaTriccoli" di Jesi per 75-82 chiudendo sul 3-0 la serie degli ottavi di finale dei play-off contro la Termoforgia. Nei Quarti i rossoblù affronteranno la vincente della serie tra Udine e Tortona.

A Jesi, dopo un primo quarto dominato dalla Novipiù(8-17), nel secondo i marchigiani si avvicinano e riescono a mettere la testa avanti solo nel finale portandosi all'intervallo lungo avanti di un punto: 30-29. Nella terza frazione sale alla ribalta Rinaldi e il punteggio resta a lungo in equilibrio, poi le triple di Denegri e Sanders nel finale riavvicinano la JC, ma Rinaldi, ancora dall'arco, fissa il punteggio sul 55-54 alla terza sirena. Nell'ultimo quarto la tripla di Blizzard al 4' permette ai rossoblù di ritornare al comando, poi la squadra di Ramondino amministra con freddezza il vantaggio fino alla fine. Per i rossoblù hanno chiuso in doppia cifra anche Martinoni e Sanders, con 14 punti a testa e Tomassini con 15.

- nella foto (di Enzo Conti) capitan Martinoni a canestro con Jesi