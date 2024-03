30 Years of Mnozil Brass

Trent’anni di attività e di successi per la funambolica brass band austriaca Mnozil Brass,

acclamata e amata in tutto il mondo per il suo originale e inconfondibile mix fra comicità

e straordinario virtuosismo musicale, che spazia tra la musica classica, il folk e il pop

contemporaneo.

La band festeggerà questo importante anniversario anche in Piemonte con una unica

e imperdibile data evento in programma domenica 7 aprile 2024 al Teatro Civico di

Vercelli per la Stagione 2024 della Società del Quartetto: “Suoniamo per tutta la gente,

affrontiamo ogni sfida; per noi non c’è nessuna nota troppo acuta o labbro troppo caldo e

nessuna musica inferiore”, il biglietto da visita della band.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso la Società del Quartetto.

L’attività di questa strepitosa formazione è cominciata, quasi casualmente, nel 1992

nel Primo distretto di Vienna alla Gasthaus Mnozil, la taverna che si trovava di fronte

l’Università di musica e spettacolo (Hochschule für Musik und darstellende Kunst),

frequentata assiduamente da musicisti, cantanti e dagli amanti di ogni genere di musica.

Sette giovani suonatori di ottoni che si trovavano nella capitale austriaca per frequentare

i corsi universitari elessero la taverna come luogo di aggregazione sociale e discussione

musicale. La musica popolare classica si è presto trasformata in musica per ottoni,

generalmente improvvisata, adatta a tutte le situazioni, hit, musica jazz e pop, opera e

operetta. Hanno suonato per anni in completa libertà, e anche per questo il loro stile,

davvero unico e inconfondibile, si è sviluppato con calma, senza pressioni esterne, con lo

scopo principale di conservare e trasmettere agli altri il piacere nel fare musica.

Dal 1996 in poi i Mnozil Brass hanno iniziato a tenere regolarmente dei concerti, prima

in Austria, poi in Svizzera e Germania: oggi la band si esibisce nei principali teatri e sale

da concerto di tutto il mondo (dalla Royal Albert Hall di Londra al Teatro dell’Opera di

Monaco, passando per la KKL di Lucerna, il Teatro Dal Verme a Milano, etc.).

Con oltre 130 concerti all’anno, sono diventati delle icone assolute e degli autentici

punti di riferimento per i musicisti di tutto il pianeta. L’ensemble è composto da Thomas

Gansch, Robert Rother e Roman Rindberger alla tromba, Leonhard Paul al trombone e

tromba bassa, Gerhard Füssl e Zoltan Kiss al trombone e Wilfried Brandstötter alla tuba.

Per celebrare questa importante occasione, Mnozil Brass ha pubblicato un album per

Universal nel 2023 con nuovi lavori e i loro più grandi successi.

La band austriaca, conosciuta come i Monty Python del mondo della musica, combina

perfettamente la commedia slapstick con una straordinaria abilità musicale.

Una serata con i Mnozil Brass è un’esperienza unica, all’insegna del grande virtuosismo

e molto divertente.

Non c’è da meravigliarsi che i loro video abbiano raccolto milioni di visualizzazioni su

YouTube e che i loro fan viaggino per centinaia di chilometri per sentirli suonare.

-MNOZIL BRASS “JUBILEE – 30 YEARS OF MNOZIL BRASS”

DOMENICA 7 APRILE 2024, ore 21:00

VERCELLI, Teatro Civico

Prezzi dei biglietti:

Platea € 40,00

Palchi € 40,00

Galleria € 27,00

Per informazioni e prenotazioni:

biglietti@quartettovercelli.it

Tel. 0161.255.575

https://www.quartettovercelli.it