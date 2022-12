A Montecatini la Junior s'impone sulla Gema per 56-68

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di andata di Serie B la Junior Casale espugna il "PalaTerme" di Montecatini superando la Gema con il punteggio di 56-68 e interrompe la serie negativa di tre sconfitte consecutive. Contro la formazione toscana in crisi di risultati da alcune giornate con conseguente cambio di allenatore in settimana, la JC gioca una partita di grande volontà chiudendo in svantaggio il primo quarto (18-14), poi però arriva all'intervallo lungo avanti di un punto grazie al canestro di Riva sulla sirena: 27-28. Nella terza frazione è De Ros a tenere in partita i rossoblu che chiudono ancora avanti 40-47 grazie a un parziale di 0-7 chiuso dalla tripla di Jovanovic. Nell'ultimo mini-tempo Montecatini esce di scena e la Junior controllo agevolmente il vantaggio terminandosul +12.

Quattro i rossoblu in doppia cifra: Riva con 16 punti, De Ros 12, Jovanovic 11 e Saladini 10. Lunedì 12 dicembre (ore 21), al “PalaEnergica”, il calendario riserverà ai rossoblu lo scontro diretto con il fanalino di coda Langhe Roero.