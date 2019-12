La Nona Sinfonia al Municipale

Si sta organizzando un grande evento musicale al Teatro Municipale di Casale. Si tratta dell’esecuzione della monumentale Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, universalmente nota come la Nona Sinfonia o Sinfonia corale, l’ultima sinfonia compiuta da Ludwig van Beethoven.

Il privilegio dell’ascolto è programmato per sabato 11 gennaio alle ore 21 al Teatro Municipale di Piazza Castello (per la cronaca il giorno successivo si replica a Piacenza alla Sala degli Arazzi della Fondazione Alberoni). Sul palcoscenico del Municipale la Monferrato Classic Orchestra, una bella realtà, diretta da Sandor Karoly e il Casale Coro (preparatore il maestro Giulio Castagnoli). I solisti sono: Lala Murshudli, soprano; Eleonora De Prez, mezzosoprano; Francesco Tuppo, tenore e Luca Simonetti, baritono.

L’Orchestra inaugura con questa grande Sinfonia il 2020, anno in cui si festeggia il 250esimo anniversario dalla nascita del compositore di Bonn. Il palcoscenico della nostra settecentesca ‘bomboniera’ coi suoi stucchi dorati e velluti, ospiterà un centinaio di esecutori.

«La Nona Sinfonia - ci dice l’assessore alla cultura Gigliola Fracchia - è un grosso evento e noi siamo lieti di ospitarlo nel nostro splendido Teatro».

Le prenotazioni al Teatro - ci conferma l’Ufficio stampa del Comune - sono aperte da tempo on line, mentre la biglietteria del Municipale riapre in ogni caso giovedì 2 gennaio.

Luigi Angelino