La storia dell'Aero Club

Aspettando novità (ENAC ha stanziato 300 milioni per una nuova “pavimentazione”) l’Aero Club prosegue le tradizionali attività. Arriva un nuovo simulatore per l’Accademia di volo, e si susseguono i corsi per il brevetto volo da diporto e sportivo a motore, con responsabile l’istruttore Mauro Brunetti.

Ancora voli “storici”: a Giugno 2015, tre equipaggi raggiungono Parigi in ricordo di Gabriele D’Annunzio (e del suo pilota Palli), il vate il 13 febbraio 1915 pronunciò un discorso interventista davanti al lussuoso Hotel Lutetia.

Altri raid sono in preparazione, impegni non indifferenti, ma danno significativa visibilità al sodalizio locale e in qualche caso hanno registrano la collaborazione con l’associazione culturale pescarese Fly Story presieduto dal farmacista volante Eugenio Sirolli..

E’ il caso di rammentare almeno il volo a Cagliari (2014), accomunato a Oropa e al Santuario di Crea dalla presenza delle “Madonne nere”, in ricordo delle icone portate dall’Oriente da Sant’Eusebio nel quarto secolo; l’itinerario resta immortalato in una bella - e preziosa per i filatelici - cartolina disegnata da Laura Rossi. I casalesi sono ricevuti dall'arcivescovo (e futuro cardinale) mons. Miglio. Tra i partecipanti mons. Mancinelli, rettore di Crea, santuario che sta appunto celebrando l'Anno eusebiano.

La cronaca ricorda un brutto incidente il 29 agosto 2015, quando un velivolo SMG-92 Turbo Finist, immatricolato in Ungheria, con 11 persone a bordo (pilota e 10 parà, che riporteranno gravi politraumi e ferite), nella fase di decollo, raggiunta la velocità di rotazione si alza di poco, quindi perde quota e si schianta oltre la recinzione. Dall’inchiesta dell’Azienda Nazionale Sicurezza Volo emergono - premessa la bravura del pilota - problemi di “malfunzionamento del motore”, inoltre ANSV raccomanda ad ENAC di “fare chiarezza sull’obbligatorietà delle cinture di sicurezza sugli aeromobili impiegati in Italia per l’attività di lancio paracadutisti”, pur se registrati in Stati esteri.

Non è la prima volta che incidenti coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il “Cappa”. Si va dal lutto dell’Agosto ’77, con la morte del diciassettenne Luciano Leporati schiantatosi nei pressi di Candia mentre vola per completare le ore necessarie al brevetto, al “Robin” distrutto nel Marzo ’92 durante un atterraggio d’emergenza nel Biellese, al Piper PA-28 partito da Casale il 30 Settembre 2010 e costretto ad atterraggio d’emergenza in un campo agricolo nel Piacentino. E ancora, il Dromader PZL M18B che nel Giugno 2011 per un’imbardata perde il carrello durante l’atterraggio.

Tutto bene per il Turbo Finist SMG-92 che nell’estate del 2019 perde un portellone (caduto in centro a Casale dopo aver impattato il piano orizzontale di coda) mentre da 3000 metri sta per lanciare i parà.

Miracolo anche nella Pasqua 1987, dopo aver lanciato i paracadutisti un Pilatus Porter perde l'elica sopra il Sobrero e cadde tra due palazzi in via Luigi Marchino. Il pilota, Jean Thaud, riesce a lanciarsi col paracadute (l'aereo gli si era aperto davanti) atterrando tra i rovi nei pressi del Po praticamente illeso.

Grave lutto però per l’Accademia paracadutistica nella primavera ’99; colto da malore durante un lancio, il presidente Roberto Mirzan cade a terra a peso morto, se ne andrà per l’ultimo volo, poco dopo il ricovero in ospedale.

Intanto la Regione Piemonte si è ormai chiamata fuori da interessi per questo tipo di aeroporti, il “pallino” è nelle mani di ENAC - assegnatario in uso gratuito del bene demaniale – che nel Marzo 2016 indice una gara per la gestione triennale di palazzina e aree/strutture adiacenti. A quella data, le concessioni in scadenza sono quattro: Aero Club Casalese, due contratti per un canone annuo di 6.000 euro, società NH&MM per 1780 mq e 13.430 euro, azienda agricola Patrizia Panetti per 4.445 euro. Pare che il “Cappa” non interessi, almeno alle condizioni previste. Cala il silenzio. A richiesta, nell’Aprile di questo 2023, ENAC chiarisce che “la gara andò deserta”.

Modificato il bando, l’Ente per l’aviazione ci riprova nel dicembre 2017: gara, stavolta ventennale, per la “concessione di aviazione generale dell’aeroporto F. Cappa di Casale Monferrato”. Circa 2 milioni di euro il valore di base, “individuato prendendo a riferimento l’insieme dei proventi presunti dell’affidatario (canoni concessori, entrate derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale nonché dall’utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi, i diritti di approdo e partenza…) sulla base di una stima di traffico coerente con l’attuale capacità dell’aeroporto e della durata della concessione”. C’è una sola offerta, e nel Giugno 2018 è aggiudicata la concessione alla S.A.M. Società Aeroporto Monferrato srl, operante in città. Il disciplinare di gara stabilisce, tra l’altro, che ENAC realizzerà “opere di riqualificazione e asfaltatura della pista di volo e del raccordo”.

Chiusa la parentesi formale, Aero Club e “Cappa” proseguono l’attività. Nel 2018 il Comune adegua il proprio piano regolatore alle misure di tutela previste per l’esercizio degli aeroporti. In realtà, la struttura è in una posizione favorevole, poche costruzioni presenti e nessuna prevista, poco rischio per chi vola e per chi sta a terra! D’altra parte, non vi sono problemi di sicurezza nemmeno dopo il potenziamento dello scalo di Malpensa: il circuito d’atterraggio sul “Cappa” è a poche centinaia di metri, e i voli da e per lo scalo milanese stanno ben sopra i 2000. Nessuna interferenza dall’attività aerea militare della confinante restricted area “Lomellina”.

E’ tempo di ricordare il centenario di Natale Palli a Vienna con il raid di due Piper sulla capitale austriaca; l’anno successivo, al Castello, mostra di grandi fotografie scattate dall’aviatore casalese nel 1918 durante le sue ricognizioni lungo la costa adriatica orientale.

Resta sempre di attualità il problema di riportare a Casale il “Balilla” dell’eroe, impegno che vede in prima linea la Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica, con il presidente Flavio D’Andria.

Anche il volo soffre per la pandemia, ma l’estate 2021 è ripresa. All’Accademia di volo, otto candidati superano brillantemente le due prove per l’attestato di volo da diporto sportivo a motore; nella primavera successiva, brevetto per altri nove, e ulteriori sette a fine anno. Prosegue anche l’attività dell’Accademia paracadutistica, presidente Gilmo Dolce e direttore della Scuola Giuseppe Pasero.

Guardando al futuro il presidente Panelli è ottimista. La SAM ha già provveduto - con oneri a carico ENAC - alla bonifica dall’amianto; è in via di perfezionamento il progetto per la pavimentazione della pista, e dopo l’ok di ENAC-Servizi partiranno finalmente i lavori, sempre a spese dell’ente nazionale come previsto dalla concessione del 2018. Sarebbe un modo concreto per brindare ai novant’anni del Club, costituito come nucleo principale venerdì 5 maggio 1933, seppur ufficializzato nell’Ottobre successivo.

Intanto, nello spirito delle celebrazioni nazionali per il centenario dell’Aeronautica militare, il 28 marzo 2023 due velivoli del club partecipano all’open day presso l’aeroporto di Cameri. Rammarico finale: tanto valore monferrino nella storia del volo, non ha meritato almeno un sorvolo da parte delle Frecce Tricolori - purtroppo segnate dalla tragica morte del componente Alessio Ghersi, “Pony 5” - si esibiranno il 16 settembre prossimo sul campo “Del Prete” di Vercelli (calendario aggiornato su https://www.aeronautica.difesa.it/home/noi-siamo-l-am/personale-e-mezzi/pattuglia-acrobatica-nazionale/).

Altra notizia positiva dell'ultima ora: nell'ambito di Golosaria (6-7 maggio 2023) “In volo sulle terre dei nostri avi”, volto ad unire la conoscenza storica a quella territoriale, un modo diverso per scoprire il territorio monferrino, con uno sguardo dall’alto alla scoperta di una mappa emozionale che a compagni idealmente a ripercorrere la leggendaria cavalcata di Aleramo. Iniziativa che si può sempre ripetere.

aldo timossi -6 – fine

FOTO. Marchesi del Monferrato, 6 maggio, all'aeroporto col presidente Panelli