Il Presepe di Anna Rosa Nicola

Nevischio e freddo pungente non hanno fermato i visitatori a quello che è ormai un cult il Presepe di Anna Rosa Nicola all'abbazia di Vezzolano. il presepe si sviluppa per 20 metri di lunghezza per 3-4 di larghezza, su più piani e visitabile a 360 gradi oltre 350 personaggi più di un centinaio di scene e migliaia, ripeto migliaia, di microscopiche miniature

Quindi venerdì giorno dell’inaugurazione sono arrivati a Vezzolano per il presepe 259 visitatori, sabato 318 e domenica 783 , in questo primo week end un totale di 1360 visitatori

il giorno dell’inaugurazione la Rai ha girato un servizio sul TG3 (Elisabetta Terigi, montaggio Dario Fogu) andato in onda sabato alle 14 e ripreso in parte domenica anche sul TG2 nazionale.

L'inaugurazione è iniziata col saluto di Alessandro Gabutto della Direzione Regionale Musei del Piemonte a nome del dirigente Elena De Filippis e del direttore di Vezzolano Valentina Barberis e i vari ringraziamenti:del sindaco di Albugnano, Aurora Angiletta, del presidente Associazione In Collina, Fabrizio Falletto e del presidente Associazione La Cabalesta, Maurizio Pistone.

Quindi Anna Rosa Nicola cui va il merito di aver portato Vezzolano nel panorama nazionale dei Presepi, ha voluto dedicare l'edizione a Giovanni Cagliero, volontario de La Cabalesta, mancato improvvisamente. Poi ha accennato alle novità di quest’anno: casa e ambulatorio del medico, casa e bottega del ciabattino, carro del venditore di ghiaccio, clochard artista di strada, venditore di santini, vetraio, chiosco delle granite, lago con pescatori, gruppo di donne intente a grigliare il pesce, una nuova fontana e una ventina di pastori e personaggi nuovi. Quest’anno il Bambino Gesù è in braccio a San Giuseppe; da Anna Rosa un ringraziamento particolare al marito Nick.

In conclusione lettura recitata di Paola Tortora, attrice napoletana dell'Ode al presepe (dedicata al presepe sotto gli occhi dei presenti) una poesia recitata in napoletano e un canto settecentesco (è stato molto bello)

Da registrare martedì mattina la visita a presepe di 19 'cuccioli' dell’asilo di Piovà Massaia (tra cui Rebecca, nipotina di Anna Rosa) ecco la foto...

l.a.

Il presepe sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024 il venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 17; il 25 dicembre in orario 10-12,30 e 15,30-17. Sono possibili visite infrasettimanali per gruppi di almeno 10 persone su prenotazione al 349/577.29.32, info@lacabalesta.it.