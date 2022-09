Ciclo concerti organistici

E' un gradito ritorno quello della concertista canadese Suzanne Ozorak che venerdì 9 settembre alle ore 21 terrà il concerto inaugurale del restauro dell'organo “Allievi Bianchi” dell'Oratorio di San Giuseppe a Capriata d'Orba. E' nel calendario dei concerti d'organo provinciali, direttore artistico Letizia Romiti.

L'organo fu costruito fra il 1898 ed il 1900 dagli allievi del celebre organaro Camillo Guglielmo bianchi, originario di Lodi, che aveva aperto un laboratorio a Novi Ligure. Rispecchia in pieno il mutamento del gusto e delle convenzioni organarie in atto in Italia fra il XIX ec il XX secolo, che risentivano già dell'affermarsi del cosiddetto "movimento Ceciliano", che avversava gli strumenti di ispirazione operistica a favore di uno stile più "misticheggiante" che si traduceva nell'adozione di nuovi registri imitanti gli strumenti ad arco, ma anche nella soppressione di altri ritenuti troppo profani quali Cornetti, flauti acuti, alcuni tipi di Ance e dei vari congegni a percussione.

Ne risulta uno strumento di compromesso, che da un lato mantiene la maggior parte delle caratteristiche ottocentesche, dall'altro introduce alcune novità quali la sparizione del Flauto di 4 piedi e di tutti i registri di mutazione per dare spazio a timbri ormai "alla moda" quali il Violino Soprani, la Voce Celeste Soprani e la Dulciana Bassi.

Lo strumento è stato restaurato già nel 2018 dalla ditta "Fratelli Marin" di Lumarzo (Genova), ma a causa della pandemia è poi rimasto fermo fino ad oggi e per questo verrà inaugurato nel corso della Stagione sugli organi storici di quest'anno, organizzata come sempre dagli Amici dell'Organo e sostenuta da Fondazione CRT, Fondazione CRAL, Gruppo Amag, Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte. Un bel segno di "ripartenza" che si spera, possa rivelarsi confermato e duraturo per i mesi a venire.

Il programma alternerà brani spagnoli e portoghesi a composizioni italiane note e meno note, fra cui la "Sonata VI" della compositrice piemontese Genoveffa Ravizza "de Turin" (1745-1807).

PROGRAMMA COMPLETO CAPRIATA:



Antonio Braga: Batalha de 5 tom

(XVIII sec.)



José da Madre de Deus: Fuga in re minore

(XVIII sec.)



Giovanni Salvatore: Canzone francese seconda del Nono tuono naturale

(1620-1688)



Domenico Zipoli: Toccata re minore

(1688-1726)



Domenico Zipoli: All’Elevatione in fa maggiore



Mme Ravissa de Turin: Sonata VI re maggiore

(1745-1807)



Domenico Scarlatti: Sonata Mi maggiore k380

(1675-1757) Sonata do maggiore k159



Sonata re minore k141







Pedro de Araujo : Batalha de 6 tom

(1610-1684)

SUZANNE OZORAK si produrrà poi in un secondo concerto, con un diverso programma, domenica 11 settembre alle ore 17 a CASALNOCETO nella chiesa parrocchiale dove è invece presente un pregevole organo "Lingiardi" del 1868. Qui invece nessun compromesso: siamo in pieno XIX secolo con la consueta ricchezza timbrica e con l'occhio allo stile operistico. Il programma alternerà brani spagnoli, tedeschi ed inglesi, per dare ampio spazio a tutti i registri ad Ancia.

PROGRAMMA COMPLETO CASALNOCETO:

Juan Bautista Cabanilles: Gallardas1 de primer ton

(1644-1712)



Antonio Cabezon: Diferencias sobre « La dama le demanda »

(1519-1566) Gallarda milanese



Francisco Correa de Arauxo: Tiento de 6 tono sobre la batalla de Morales

(1584-1654)



Samuel Scheidt: Cantilena Anglica Fortunae sswv134

(1587-1654)



Henry Purcell: Sonata V do maggiore

(1658-1695) (Prelude, Almand, Gavotte, Menuet, March, Intrada, March)



Charles Raquet: Fantasia (1636) »pour montrer ce qu’on peut faire »

(1597-1664)



William Byrd: Three dances ( dal secondo volume del Fitzwilliam Virginal Book)

(1543-1623) Alman

Wolsey’s Wilde

La Volta



Juan Bautista Cabanilles: Batahla Imperial

(1644-1712)



Nativa della Capitale nazionale, Ottawa, Canada, Suzanne Ozorak ha compiuto presso l'Università di Ottawa gli studi di Organo e di Pedagogia Musicale al pianoforte. Ha proseguito la formazione musicale al Conservatorio di Montreal nella classe di Raymond Daveluy dove si è distinta per aver ricevuto un Primo Premio.

In seguito si è perfezionata con Bernafd Lagacé all' Università Concordia, dove ha ottenuto il diploma di Interpretazione all'organo.

Numerosi corsi in vari Paesi europei le hanno permesso di lavorare con grandi Maestri quali André Isoir, Luigi Ferdinando Tagliavini, Daniel Roth, Marie-Claire Alain, Michel Chapuis e molti altri.. Si è anche perfezionata nell'improvvisazione con Tobias Willi ed Emmanuel Ledivellec in Svizzera.

Il suo ultimo CD, registrato sul magnifico organo di S. Martin a Dudelange (Lussenburgo) è dedicato a brani del repertorio organistico sinfonico.

E' stata titolare titolare dell'organo della Concattedrale di S. Antonio da Padova di Longeuil dal 2012 al 2017 ed in quest'ultimo anno è stata seconda assistente alla Cattedrale di Notre-Dame ad Ottawa.

Dal 2015 M.me Ozorak è fra gli artisti regolarmente invitati nell'ambito della serie “ LES EXCURSIONS-CONCERTS DE VOYAGE GENDRON”, un' attività culturale che si propone di valorizzare il patrimonio concertistico religioso, a fianco di Paul Racine, storico dell'arte sacra, allo scopo di far conoscere tutti gli organi del Qebec e dell'Ontario.

La sua attività si divide tra l'insegnamento al collegio privato S.te -Anne de Dorval ed il concertismo svolto in tutto il mondo. Ha ad esempio recentemente suonato in Malesia e quest'estate si produrrà in Svizzera ed in Italia.

FOTO. Organo di Capriata