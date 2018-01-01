Le braci sotto la seta

Giovedì 15 ottobre 2026, alle 17.00, presso la Biblioteca civica "F. Calvo", in piazza Vittorio Veneto 1 ad Alessandria, ASM Costruire Insieme, il Comune di Alessandria e la Biblioteca Civica "Francesca Calvo", proporranno un incontro con la scrittrice Valentina Scaglione, autrice del nuovo romanzo Le braci sotto la seta.

La protagonista femminile del romanzo, Anna, è stata educata alla grazia e al controllo, ma sente che dentro di lei ardono braci su cui nessuno ha mai saputo soffiare. Hostess di volo sopravvissuta a un linfoma, vive con l’urgenza di cogliere ogni istante. Protagonista maschile è invece Javier, un uomo che non conosce limiti: irrequieto, magnetico, incapace di fermarsi. Vive di intensità e di desiderio. Scrittore affermato e uomo carismatico, ha una moglie e una figlia, ma il suo matrimonio, ormai prigioniero della routine, lo lascia affamato di emozioni e di sfide.....

Valentina Scaglione è nata ad Alessandria nel 1982 e vive a Castelletto Monferrato. Laureata in Scienze della mediazione linguistica presso l’Università di Torino, ha sempre coltivato una profonda passione per la scrittura, vissuta come necessità di trasformare esperienze ed emozioni in parole. La sua vita l’ha messa più volte alla prova, insegnandole la resilienza e donandole una significativa profondità emotiva, un bagaglio che oggi si riflette nella sua voce narrativa, intensa, sensuale e appassionata. Nel marzo 2025 ha affrontato un delicato intervento a cuore aperto che le ha lasciato una promessa incisa sulla pelle: dare voce alle sue emozioni attraverso un romanzo. Così è nato Le braci sotto la seta.

L'ingresso alla presentazione del volume è libero sino a esaurimento posti.

Per informazioni: 0131.515917 - serviziobiblioteca.0221@asmcostruireinsieme.it