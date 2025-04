“Casale Monferrato” di Emilio Isgrò

La Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato incontra uno dei maestri dell’arte contemporanea italiana più conosciuti a livello internazionale: nelle prossime settimane nella suggestiva Sala Storica dell’istituzione casalese sarà infatti esposta l’opera di Emilio Isgrò del 2008 intitolata “Casale Monferrato”: un antico atlante in cui l’artista è intervenuto sulla mappa d’Italia, vivrà accanto ai globi settecenteschi e agli atlanti antichi della Biblioteca, in un percorso dedicato alla rappresentazione del mondo nel passato e alla visione della realtà contemporanea secondo Isgrò.

Artista concettuale e pittore - ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista – sua è la riscrittura dell’Orestea di Eschilo rappresentata a Gibellina nel 1983, Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) è uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti a livello internazionale tra XX e XXI secolo.

A partire dagli anni Sessanta, Isgrò ha dato vita a un percorso artistico tra le più rivoluzionarie e originali, che gli ha valso diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) e il primo premio alla Biennale di San Paolo (1977).

La cifra che contraddistingue l’opera dell’artista siciliano noto in tutto il mondo, è la “cancellatura”: l’intervento su testi e immagini in cui Isgrò oblitera parole e segni lasciando leggibili solo pochi, selezionati vocaboli. Sono note le sue cancellature integrali dell’enciclopedia Treccani, della Larousse, di quella britannica, che arricchiscono il lavoro artistico di Isgrò di una valenza politica, portando la riflessione sul rapporto tra conoscenza e autorità.

Per i 60 anni della cancellatura Sky ha realizzato il documentario “ Emilio Isgrò. Autocurriculum sotto il sole” ora in streaming su Now.

Dice l’artista: "La cancellatura è un’azione che intende mettere in discussione, per riaffermarla, la parola stessa e il pensiero che la sottende. Si cancella per svelare, non per distruggere".

L’opera proviene da una collezione privata, il progetto è organizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nata nel 1460 a Casale Monferrato per celebrare i lavori di restauro della sua chiesa di via Paleologi.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 23 aprile alle ore 18; l’esposizione sarà aperta da venerdì 25 aprile a domenica 11 maggio tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi (25 aprile e 1 maggio) dalle 15 alle 18, presso la Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato, in piazza Nazari di Calabiana 1.

L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni: tel. 392 93 88 505 oppure antipodescasale@gmail.com