Con un cartellone di 24 concerti tenuti da grandi artisti della scena internazionale (come Andrea Lucchesini, il Trio Johannes, Enrico Bronzi, lo Smetana Trio, Francesco Buzzurro e il Trio Hèrmes), un ricco programma di visite guidate e aperture straordinarie, eventi collaterali e degustazioni di vini, dal 25 aprile al 21 giugno torna in scena Echos. I Luoghi e la Musica: il festival -direttore Sergio Marchegiani- che da 28 anni combina la magia della musica con l’incantevole bellezza dei luoghi della provincia di Alessandria e del Monferrato. Completano il programma la consegna del Premio Tasto d'Argento, I Luoghi del vino (mini-ciclo di tre concerti nei meravigliosi paesaggi collinari del GranMonferrato) e due borse di studio dedicate a musicisti giovani e molto talentuosi.

Ad inaugurare Echos 2026, sabato 25 aprile alle 17.00 nella Chiesa di San Domenico a Casale Monferrato, sarà lo spettacolo originale ”Andante mistico. Robustoso et forte”. Opera dello scrittore e critico musicale Stefano Valanzuolo, il testo è dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e vedrà protagonisti il noto attore Eugenio Mastrandrea - recentemente in televisione tra i protagonisti della popolare serie “Don Matteo” - e il pianista Marco Sollini. Si tratta di un racconto in musica che ripropone la vicenda del santo più popolare di sempre non in termini agiografici bensì come la storia di un ragazzo nato ricco e morto in povertà che voltò le spalle consapevolmente alle convenzioni. Una storia senza tempo e di sorprendente attualità. La musica - di Chopin e dello stesso Sollini - forma una sorta di tessuto connettivo che concilia epoche diverse, sensualità terrena e trascendenza mistica, rinunciando a qualsiasi funzione didascalica per trasformarsi in accattivante allusione. Mastrandrea si è diplomato all’Accademia Nazionale “Silvio d’Amico” di Roma. Ha lavorato in teatro con Bob Wilson, Emma Dante e Giancarlo Sepe. In televisione, è il protagonista maschile della serie RAI “La Fuggitiva” con Vittoria Puccini e della serie Netflix “From Scratch” con Zoe Saldana. Nel 2022 è coprotagonista di “Equilizer 3” con Denzel Washington. Sollini ha suonato in alcune delle più importanti sale del mondo tra cui: Salle Cortot di Parigi, Musikverein di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Concertgebouw di Amsterdam e Cairo Opera Houset, esibendosi sia in recital che come solista con prestigiose orchestre. Ricca la sua discografia che conta circa 50 CD. A Roma, in Campidoglio, gli è stato assegnato il premio “Marchigiani dell’anno 2001” per la sua attività artistica internazionale.

Il giorno successivo, domenica 26 aprile sempre alle 17.00, nella Basilica della Maddalena a Novi Ligure toccherà al Forte Trio, trio di Stato della Repubblica del Kazakhstan. Il complesso cameristico si è formato sotto il patrocinio dell'Ente nazionale di concerti Qazaqconcert ed è composto da vincitori di Concorsi Internazionali: il violinista Maxat Jussupov, il violoncellista Murat Narbekov e il pianista Timur Urmancheyev, fondatore e Direttore artistico dell'ensemble, Artista Emerito del Kazakhstan. Il Forte Trio svolge un'intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto del mondo come il Conservatorio Cajkovskij di Mosca, la Filarmonica di Pechino, la Philharmonie di Berlino (con i Berliner Philharmoniker) e la Salle Cortot a Parigi. Il loro repertorio spazia dalla musica barocca ai grandi capolavori romantici fino al jazz; le composizioni di autori contemporanei kazaki e la musica folcloristica kazaka occupano un posto importante nell'attività artistica dell'ensemble. Lo splendido programma del concerto a Novi prevede l'esecuzione del Trio n. 2 di Shostakovich, del Trio Lovisa di Sibelius e delle popolari Quattro Stagioni Portene di Piazzolla.

Echos 2026 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi due concerti, con i Comuni di Casale Monferrato e Novi Ligure. I due appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO. Duo Sollini Mastranrea, sabato 25 inaugurano Echos