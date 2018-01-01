Concerto di S. Eusebio a Vercelli

Nel programma del VI Viotti Festival Estate un appuntamento spicca su tutti gli altri, anche per il profondo contenuto devozionale che porta con sé. Si tratta del Concerto di S. Eusebio, in programma nel magnifico edificio sacro che è l’orgoglio di Vercelli, ossia la Basilica di S. Andrea, il 1 agosto, sabato, alle ore 21.

Dedicato al Santo Patrono di Vercelli-nonché, aspetto forse meno noto, dell’intero Piemonte-, il concerto del 1 agostoè ormai, grazie all’impegno della Camerata Ducaleche lo organizza e lo offre alla cittadinanza da ormai quasi 30 anni, un appuntamento fisso della vita religiosa e culturale cittadina. Prevedibile, quindi, la grande affluenzadi persone in Sant’Andrea, tanto che è importante ricordare come le porte della Basilica verranno aperte al pubblico un’ora primadel concerto, ovvero alle ore 20.

Una simile partecipazione a un appuntamento così atteso verrà ripagata, oltre che dalla portata dell’evento in sé, anche dalla qualità degli interpretie dal livello dei contenuti artistici. Protagonisti saranno infatti il soprano Francesca Lombardi Mazzulli (già allieva di Mirella Freni e Luciano Pavarotti), il mezzosoprano Marta Fumagalli, (premiata con il Diapason d’Oro per un suo disco su Pergolesi,nella foto), il direttore musicale del Viotti Festivale solista residente Guido Rimonda(presente in veste sia di violino solista che di direttore) e, naturalmente, la “colonna” del Festival stesso, l’orchestra Camerata Ducale.

Tanto dispiego di talenti è del tutto giustificato dall’impegno e soprattutto dal livello delle opere eseguite, scelte a comporre un programma capace di toccare le corde più profonde di ogni cuore. Il pubblico di S. Andrea potrà infatti apprezzare una vera carrellata di gioielli musicali: la giustamente celebre Danza degli spiriti beati di Christoph Willibald Gluck, una vera gemma quale il Concerto RV 277 detto “Il Favorito” di Antonio Vivaldi, la solenne Elevazione dalla Messa di Gloria di Antonio Mascagnie la toccante Ave Maria di Max Bruch. A chiudere il concerto arriverà poi, degna conclusione, un capolavoro assoluto come lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi: opera non molto eseguita, ma con ben pochi eguali nel repertorio sacro, è stata l’ultima pagina composta dal grande autore napoletano nel 1736, pochigiorni prima della sua prematura morte.

Un Concerto di S. Eusebio che si preannuncia destinato ad esser ricordato a lungo, dunque, e per il quale -vale la pena ricordare anche questo -non sono previste prenotazioni: sarà dunque sufficiente presentarsi in Sant’Andrea a patire dalle ore 20 del 1° agosto.

Guido Rimonda, violinista, direttore d’orchestra e musicologo, è il principale artefice della riscoperta di Giovanni Battista Viotti. Si forma al Conservatorio di Torino e poi a Ginevra con Corrado Romano(già insegnante di Uto Ughi); nel 1992 dà vita all’Orchestra Camerata Ducale e nel 1998 al Viotti Festival (di cui è direttore musicale), proseguendo un’importante attività discografica soprattutto per Decca Universal. Ha all’attivo oltre mille concerti come violino solista e direttore in prestigiose sale in Italia e all’estero. Docente presso il Conservatorio di Torino, dal 2010 è Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici.

Francesca Lombardi Mazzulli, formatasi ai Conservatori Verdi di Milano e Frescobaldi di Ferrara (con M. Freni), è stata anche allieva di Luciano Pavarotti. Ha vinto, tra gli altri, l’Händel Singing Competition di Londra e il Premio della critica del festival di musica antica di Varazdin. Ha lavorato con Accademia Bizantina, Les Talents Lyriques, Montis Regalis, esibendosi in festival e teatri in Italia, Austria, Germania, Polonia, Spagna. Ha inciso per Sony, Berlin Classics, Deutsche Harmonia Mundi. Insegna canto barocco a Fiesole ed è docente al Conservatorio di Vibo Valentia.

Marta Fumagalli, mezzosoprano,si forma presso il Conservatorio Verdi di Como e si diploma in Canto rinascimentale e barocco al Conservatorio Cantelli di Novara. Collabora regolarmente con Cappella Neapolitana, La Venexiana, LaVerdi Barocca e si esibisce come solista in prestigiosi contesti tra i quali Ravenna Festival, Teatro alla Scala, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro Petruzzelli di Bari, Società del Quartetto di Milano, Teatro Regio di Torino, Het Concertgebouw Amsterdam, Concerti del Quirinale, Philharmonie Paris. Nel 2018 riceve il Diapason D’Or Decouvérte per un disco dedicato a Pergolesi (etichetta Arcana-Outhere Music).

IN SINTESI

Concerto di S. Eusebio 2026

Sabato 1° agosto 2026–ore 21

Basilica di S. Andrea

Via G. Ferraris, 99 -Vercelli

Ingresso gratuito senza prenotazione con apertura al pubblico dalle ore 20

Francesca Lombardi Mazzulli soprano

Marta Fumagalli mezzosoprano

Guido Rimonda violino e direttore

Orchestra Camerata Ducale

PROGRAMMA

C. W. Gluck -Danza degli spiriti beati da Orfeo ed Euridice, Wq 30

A. Vivaldi -Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277 “Il Favorito”

P. Mascagni -Elevazione dalla Messa di Gloria

M. Bruch -Ave maria, op. 61

G. B. Pergolesi -Stabat Mater per soprano, contralto, orchestra d’archi e basso continuo in fa minore, P. 77

IL 21 AGOSTO AD ALAGNA

Dal prossimo appuntamento, il Viotti Festival Estate si trasferirà per il mese di agosto nella splendida e freschissima Valsesia. La prima occasione per apprezzare i concerti del Festival è prevista per venerdì 21 agostoalle ore 18 ad Alagna, presso il Teatro Unione Alagnese, con il recital della giovanissima quanto talentuosa pianista piemontese Emma Guercio.

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