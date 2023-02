A Torino (a un'ora d'auto) per un San Valentino all'insegna dell'arte

La Fondazione Torino Musei invita i visitatori a festeggiare il San Valentino all’insegna dell’arte, offrendo due ingressi al costo di uno alle collezioni permanenti per le persone che si presenteranno in coppia (coniugi, fidanzati, genitori e figli, amici o parenti) nelle giornate di lunedì 13 febbraio a Palazzo Madama e martedì 14 febbraio alla GAM e al MAO.

Inoltre GAM, MAO e Palazzo Madama propongono, nel weekend precedente alla festa degli innamorati, una serie di visite guidate speciali a tema a cura di Theatrum Sabaudiae per scoprire le infinite declinazioni dell’amore. Ricordiamo che Torino è a un'ora d'auto da Casale e per i Monferrini della Val Cerrina ancora più vicino.

GAM | LOVE IN LOVE

Sabato 11 e domenica 12 febbraio ore 15. Martedì 14 febbraio ore 16

Il percorso nelle sale del 900 intende affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Passionale, coniugale, materno ma anche amore per gli animali, la natura, amore verso sé stessi e per l’arte. Un viaggio tra le opere delle collezioni della GAM per scoprire diversi linguaggi tra pittura, scultura e materiali che raccontano i diversi modi di vivere e rappresentare un sentimento universale che può assumere numerosi e sfaccettati significati. GAM sta Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Torino, si trova in Via Magenta, 31, nella Circoscrizione 1 di Torino.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17:30); prenotazioniftm@arteintorino.com

Palazzo Madama | AMORE E MITO. SAN VALENTINO FRA GLI DEI

Domenica 12 febbraio ore 16:30

In occasione della ricorrenza di San Valentino il museo propone una visita guidata ispirata agli amori famosi rintracciabili fra dipinti, decorazioni, lambriggi, ceramiche e oggetti di lusso custoditi nelle sale di Palazzo Madama. Diana e il suo amato Endimione, Giove che si trasforma in pioggia d’oro per la sua Danae, Venere e Cleopatra. Amori celebri fra mitologia e realtà. Il percorso di visita si snoda sui tre piani, dalla sala Acaia fino alla sala ceramiche, ricercando le coppie famose, i putti, gli amorini che scoccano dardi d’amore, i nodi di fedeltà che testimoniano legami e nobili biografie.

Un San Valentino diverso, arricchito da un’interessante visita, ricercata e inedita.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17:30); prenotazioniftm@arteintorino.com

MAO | LE MILLE E UNA DECLINAZIONI DELL'AMORE NELLE OPERE DEL MAO

Domenica 12 e martedì 14 febbraio ore 16:30

In occasione del San Valentino, Theatrum Sabaudiae propone la visita guidata tematica Le mille e una declinazioni dell'amore nelle opere del MAO. Il percorso di visita condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere d’arte del Museo accomunate dal tema amoroso e sessuale in ambito buddhista e induista. L’apprezzamento dell’estetica delle opere del Subcontinente indiano e della Regione himalayana andrà di pari passo con l'approfondimento di tematiche connesse alla sfera amorosa nelle sue innumerevoli sfumature, dalla castità al tantra. Il MAO, Museo d'Arte Orientale è ubicato in pieno centro, ha sede nello storico Palazzo Mazzonis e ospita una delle raccolte artistiche asiatiche più interessanti d'Italia. Da aggiungere che la promozione del 14 è valida anche per la nuova mostra “Lustro e lusso dalla Spagna islamica”, installata nella galleria dedicata all’arte dei Paesi islamici dell’Asia.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17:30); prenotazioniftm@arteintorino.com

La foto si riferisce al MAO