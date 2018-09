PACCHETTO A) € 255

BARI- ALBEROBELLO Tutti ad ammirare i celebri "trulli" di Alberobello, tipiche costruzioni a forma cilindrica uniche al mondo, dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO,e immergersi così nella magica atmosfera dell'antica tradizione contadina che trasuda da ogni angolo di questo fiabesco paesaggio.

Lasciamo Bari in pullman e raggiungiamo Alberobello, pittoresco centro delle Murgenoto in tutto il mondo per i suoi trulli, tipiche costruzioni bianche cilindriche terminanti a cupola, dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. I trulli, tipici della Valle d'Itria, vengono utilizzati ancora oggi come abitazioni e sono unità modulari a pianta approssimativamente circolare, con gli ambienti interni distribuiti intorno al vano centrale. Lo spessore delle mura e la scarsa presenza di finestre assicurano un ottimale equilibrio termico: calore in inverno e fresco in estate. Insieme alla guida locale, visitiamo i due rioni più caratteristici di Alberobello: il rione Monti, situato a sud della città su una superficie di circa 15 ettari, nella quale sono localizzati circa 1.000 trulli distribuiti in otto stupende strade e adibiti perlopiù a ricezione turistica e a laboratori artigianali, e il rione Aia Piccola nella zona sud-est, comprendente circa 400 trulli utilizzati esclusivamente come abitazioni e il cui nome deriva dallo spazio che in passato era utilizzato per la battitura del grano. Qui abbiamo del tempo libero a disposizione per fare un po' di shopping. Prima di rientrare a Bari, è prevista una sosta per una degustazione di prodotti tipici locali. La durata del trasferimento ad Alberobello è di circa 1 ora.

ATENE- CORINTO- Un'occasione unica per ammirare il grandiosocanale di Corinto, un'idea risalente ai tempi dei romani e sviluppata poi alla fine dell'Ottocento e i resti della Corinto antica che ci stupisce con il celebre tempio di Apollo.

Lasciamo il porto e in pullman raggiungiamo il Canale di Corinto: lungo 6 chilometri, largo 23 metri e profondo 8 metri, il canale è costeggiato da argini che raggiungono gli 80 metri di altezza. L'idea di costruire un canale che tagliasse l'istmo e collegasse il Mar Ionio al Mar Egeo risale ai tempi dei romani, quando l'imperatore Nerone fece iniziare i primi scavi con pale d'argento e schiavi ebrei. Soltanto nel 1881 a tecnologia fu sufficiente a "tagliare" l'istmo. Magari abbiamo fortuna e vediamo una nave passare lo stretto: lo spettacolo è sensazionale e merita indubbiamente una foto ricordo!

Lasciamo il canale per visitare Corinto antica, descritta da San Paolo come "ricca e licenziosa". Protetta da una possente fortezza,la città aveva un foro più grande di quello di Roma, con templi, teatri, bagni, fontane, negozi e basiliche. Prima di risalire sul pullman, ci lasciamo incantare dalla grandezza del tempio di Apollo: uno splendido esempio dello stile dorico del VI secolo a.C. La durata del trasferimento dal porto al canale di Corinto è di circa 1 ora e 30 minuti.

KOTOR-PERASTO - Un suggestivo viaggio alla scoperta dell'animo barocco di Perasto e dell'unica isola artificiale del mare Adriatico, che si conclude con la visita della città di Cattaro e delle sue bellezze medievali.

Dopo un breve percorso in pullman ci fermiamo a visitare la suggestiva città di Perasto e a fotografarne i tesori. Grande potenza marittima che raggiunse l'apice dello splendore nel XVII e XVIII secolo, Perastoè infatti la città barocca del Montenegroche meglio si è preservata fino ai nostri giorni.

Un battello ci conduce poi sull'isolotto artificiale di Nostra Signora delle Rocce, o isola dello Scalpello, (Gospa od krpjela), costruita dagli abitanti del luogo nel corso dei secoli con massi e parti di vecchie navi affondate intorno ad un piccolo scoglio (krpjel). Qui, possiamo visitare la chiesa dedicata alla Madonna e definita "autentico scrigno di piccoli tesori", vera e propria testimonianza della storia e delle tradizioni di Perasto. Prima di fare ritorno a Perasto, sostiamo ancora un po' sull'isolotto per gustare la magnifica vista sulla baia di Cattaro. Risaliti sul battello, torniamo a Perasto per poi dirigerci da lì verso Cattaro, suggestiva cittadina racchiusa da imponenti mura medievali, dichiarata patrimonio dell'UNESCO in seguito al terremoto del 1979. Passeggiamo per le vie del centro storico, dove si erge la Cattedrale di San Trifone, la più antica chiesa cattedrale conservatasi sulla costa orientale del mare Adriatico. Custodisce una preziosa collezione di arte veneta del XIV secolo.

Proseguiamo quindi verso il Museo Marittimo, ospitato nel settecentesco Palazzo Grgurina, dove possiamo ammirare modelli di navi, strumenti, stendardi, foto e manufatti.

Al termine della visita guidata, abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo libero per curiosare per la città

TRAU' E SPALATO - Un viaggio nel tempo a passeggio tra mura romane, palazzi medievali e imponenti fortificazioni in due città ricche di storia.

La nostra escursione comincia con una visita della città medievale diTraù, posta su un'isola collegata alla terraferma da un piccolo ponte, fondata addirittura nel III secolo a.C. da coloni greci con il nome diTragurion,"isola delle capre". Ci addentriamo innanzitutto nella cinta muraria, più volte ampliata durante i secoli, e attraversiamo le caratteristiche viuzze fiancheggiate da case in pietra, palazzi, chiese e monasteri. Arriviamo quindi alla Cattedrale di S. Lorenzo, la cui costruzione ha richiesto ben quattro secoli di lavori. Al termine della passeggiata ci godiamo del tempo libero per ammirare da vicino le bellezze di questa splendida città che dal 1997 è sotto la protezione dell'UNESCO Ripartiamo in pullman alla volta di Spalato, dove ci aspetta una visita guidata del Palazzo di Diocleziano. L'imponente complesso architettonico, situato nel cuore della città vecchia, si erge esattamente dove un tempo si trovava il palazzo fatto costruire nel IV secolo dal famoso Imperatore romano che lì si ritirò a vivere dopo aver abdicato. Dopo la distruzione di Salona nel VII secolo, i rifugiati provenienti da questa città occuparono il palazzo fortificato, segnando così l'inizio dell'odierna città di Spalato, che pure ha origini antichissime che si fanno risalire alla colonia greca di Aspalathos (IV secolo a.C.). La nostra visita prosegue con la Cattedrale di S. Doimo, consacrata al santo patrono della città, che occupa quello che un tempo era il mausoleo di Diocleziano. I suoi interni conservano ancora gran parte delle decorazioni originali, incluso un colonnato di raffinate colonne corinzie. Nella cattedrale visitiamo anche il famoso Tesoro della Cattedrale, che conserva una stupenda collezione di manufatti, dipinti e manoscritti e custodisce anche le reliquie del Santo. La nostra ultima tappa è il Tempio di Giove, originariamente situato di fronte alla cattedrale, al di là del Peristilio (la piazza quadrata che conduceva agli appartamenti imperiali).. Al termine dell'escursione guidata potremo esplorare la città liberamento dedicarci ad un po' di shopping prima di ritornare alla nave.

VENEZIA-VAPORETTO E GONDOLA - Il fascino di scorci nascosti della Serenissima visibili solo dalle tradizionali gondole veneziane.

Lasciamo il porto a bordo di un battello privato per raggiungere Riva degli Schiavoni. Da qui, con la nostra accompagnatrice locale, facciamo una breve passeggiata verso Piazza San Marco.

Dopo aver superato e ammirato il famoso Palazzo Ducale sulla nostra destra, entriamo in Piazzetta San Marco, con le sue colonne di granito, denominate dai veneziani "del Todaro", da San Teodoro, santo patrono di Venezia prima del trafugamento del corpo di San Marco. Giunti alla stazione delle gondole, saliamo su una di queste tradizionali imbarcazioni, uniche al mondo per la loro forma, e iniziamo un percorso di circa 35 minuti alla scoperta di alcuni dei canali più significativi del centro storico lagunare. Questa visita in gondola ci permette di scorgere aspetti nascosti della Serenissima visibili solo navigando i canali, accompagnandoci in un viaggio tra presente e passato, tra scorci pregni di storia e allo stesso tempo della quotidianità della vita veneziana. Al termine del giro in gondola, abbiamo a disposizione un po' di tempo per scoprire meglio e immortalare Piazza San Marco con i suoi protagonisti: la superba Basilica a cinque cupole, costruita per custodire il corpo dell'Evangelista, il maestoso porticato delle Procuratie Vecchie e Nuove e del Museo Correr, la Torre dell'Orologio, con i due Mori che battono le ore, e il più mondano Caffè Florian. Sulla via del ritorno ci dirigiamo verso la zona Cornoldi dove ci imbarchiamo sul battello per fare rientro al porto. L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione non prevede guida.

L'assistenza sarà garantita da un operatore locale.

PACCHETTO B) € 255

BARI-MATERA -Un'escursione tutta dedicata aMatera, la "città dei Sassi", dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO e Capitale europea della cultura per il 2019, per scoprirne l'eccezionale patrimonio storico, artistico e culturale e la genuinità della sua antica tradizione popolare.La visita alla Città dei Sassi prevede un percorso a piedi su terreno accidentato, si raccomanda pertanto di indossare scarpe. La durata del trasferimento da Bari a Matera è di circa 1 ora.

Arrivati a Matera ci immergiamo in questo affascinante luogo senza tempo, con facciate bianche e incantevoli vie scavate nella roccia. Incontro con guida locale e visita al quartiere Civita ritenuto ilpiu’ antico nucleo abitato, la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso ove si distribuiscono i nuclei di vita rupestre, cave di tufo, grotte tra affacci, scorci e panorami mozzafiato. Al termine delle visite, rientro a Bari.

ATENE-ACROPOLI -Un altopiano che racchiude tutta la grandezzadell'Antica Grecia: questa èl'Acropoli, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Rimaniamo incantati dai maestosi templi, testimonianza di un glorioso passato, per poi ammirare la città moderna dall'alto: uno spettacolo unico e imperdibile.

Lasciamo il porto del Pireo per raggiungere la meta della nostra escursione: l'Acropoli, il più importante complesso antico del mondo occidentale. Situato nel cuore della pianura attica, l'Acropoli si erge su un altopiano e schiude meraviglie architettoniche di rara bellezza. L'altopiano era infatti il luogo adatto per costruire una città alta fortificata, prima rocca dei re di Atene e sede dei più antichi santuari. Divenuto centro religioso dell'antica Atene, l'Acropoli deve la sua magnificenza all'età di Pericle che ne fece un monumento alla civiltà greca. La nostra guida ci mostra il meraviglioso Tempio di Atena Nike, risalente al 427-424 a.C., per commemorare le vittorie degli ateniesi sui persiani.

Continuiamo la nostra visita con un'altra meraviglia:l'Eretteo. Costruito nel punto più sacro dell'Acropoli, questo tempio era consacrato sia ad Atena che a Poseidone. Scattiamo una foto ricordo delle straordinarie Cariatidi che ornano il portico sud del tempio. Concludiamo in bellezza la visita ammirando estasiati il Partenone, che si manifesta in tutta la sua magnificenza e perfezione architettonica. Porteremo per sempre nei nostri occhi l'immagine del tempio più famoso al mondo, edificato nel 447 a.C.,dedicato alla dea Atena Parthenos nel 438 a.C., nei secoli di volta in volta riadattato come chiesa, moschea e arsenale, ancora oggi l'emblema della città di Atene e, forse senza esagerare, il più prezioso simbolo della nostra civiltà. Salutiamo Atene dall'alto, con una visita panoramica che ci toglie il fiato. La visita dell'Acropoli prevede una salita e percorsi a piedi su terreno sconnesso, si raccomanda pertanto di indossare scarpe comode.

È severamente vietato introdurre nell'Acropoli borse grandi o passeggini. Gli ospiti con difficoltà motorie potranno accedere all'Acropoli attraverso un ascensore.

FIORDO DI KOTOR- Oltrepassiamo le antiche mura di Buduaper ammirare il suo suggestivo centro storico e ci perdiamo tra i tesori medievali diCattaro, cittadina dichiarata patrimonio dell'UNESCO.

Lasciato il porto di Cattaro viaggiamo in pullman fino a Budua, una delle città più antiche della regione. Secondo la leggenda, la città fu fondata da Cadmo, figlio di Agendone, re Fenicio. Questi, partito da Tebe, giunse con un carro sul luogo che sarebbe diventato Budua. La città vecchia sorgeva originariamente su un isolotto, divenuto una penisola nel corso dei secoli grazie alla formazione di un istmo sabbioso che oggi lo collega alla terraferma. Circondata da mura del XV secolo, questa imponente fortezza medioevale è composta da torri e da varie porte d'accesso dislocate lungo le mura stesse.

Una volta entrati all'interno delle mura, passeggiamo nel centro storico di Budua, un suggestivo labirinto di stradine, piazzette e monumenti reso ancor più interessante dallo stile di ispirazione veneziana in cui è stato ricostruito dopo il terremoto del 1979, in ricordo della dominazione della Repubblica della Serenissima.

Di ritorno da Buduaci fermiamo a visitare Cattaro, splendida cittadina dichiarata patrimonio dell'UNESCO, e abbiamo la possibilità di trascorrere del tempo libero nel centro storico, che reca le tracce evidenti del periodo di splendore vissuto dalla città nel Medioevo. Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

SPALATO

VENEZIA IN GONDOLA-

Lasciamo il porto a bordo di un battello privato per raggiungereRiva degli Schiavoni. Da qui, con la nostra accompagnatrice locale, facciamo una breve passeggiata verso Piazza San Marco.

Dopo aver superato e ammirato il famoso Palazzo Ducale sulla nostra destra, entriamo in Piazzetta San Marco, con le sue colonne di granito, denominate dai veneziani "del Todaro", da San Teodoro, santo patrono di Venezia prima del trafugamento del corpo diSan Marco. Giunti alla stazione dellegondole, saliamo su una di queste tradizionali imbarcazioni, uniche al mondo per la loro forma, e iniziamo un percorso di circa 35 minuti alla scoperta di alcuni dei canali più significativi del centro storico lagunare. Questa visita ingondolaci permette di scorgere aspetti nascosti della Serenissima visibili solo navigando i canali, accompagnandoci in un viaggio tra presente e passato, tra scorci pregni di storia e allo stesso tempo della quotidianità della vita veneziana. Al termine del giro in gondola, abbiamo a disposizione un po' di tempo per scoprire meglio e immortalarePiazza San Marcocon i suoi protagonisti: lasuperba Basilicaa cinque cupole, costruita per custodire il corpo dell'Evangelista, il maestoso porticato delle Procuratie Vecchie eNuove e del Museo Correr, la Torre dell'Orologio,con i dueMoriche battono le ore, e il più mondanoCaffè Florian. Sulla via del ritorno ci dirigiamo verso lazona Cornoldidove ci imbarchiamo sul battello per fare rientro al porto.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

