Dove sono andati i casalesi

Puntuali, a fine agosto, arrivano i primi dati sulle mete preferite da casalesi e monferrini per le proprie vacanze. Per quelli che sono già tornati ovviamente, visto che l’idea di un viaggio settembrino accarezza sempre più persone. Alla Stat Viaggi di Casale, da oltre 70 anni sotto i portici di Casale, il bilancio è più che positivo, la crisi del 2020, dovuta alla pandemia, sembra essere stata completamente superata, (anche se non a livello di precauzioni) e i dati sono nettamente in crescita anche rispetto al 2021. Simona Pia responsabile della filiale monferrina dell’agenzia del Gruppo Stat spiega che la voglia di viaggiare ha superato qualsiasi ostacolo.

Intanto si segnala una significativa variazione del mercato: la mancanza dei turisti russi ha aperto uno scenario di offerte interessanti nel Mediterraneo Orientale, offerte che sono arrivate agli italiani. Ad approfittarne è stato, ad esempio, l’Egitto con un ritorno alle mete classiche del Mar Rosso come Sharm el- Sheikh e Marsa Alam. A seguire Grecia e Turchia che hanno offerto itinerari e pacchetti di altissima qualità, come scopriranno presto gli abbonati de Il Monferrato, attesi da quelle parti per doppia crociera dedicata a loro dal 9 ottobre in poi. Il turismo è ripreso anche in Giordania, con Petra e i luoghi delle civiltà nabatea tornati ad attrarre visitatori. Tra le mete a lungo raggio si confermano invece gli Stati Uniti e, new entry, il Sud Africa.

Il Sud Italia però rimane la meta preferita da oltre la metà dei turisti. Dopo che il 2021 è stato l’anno della Puglia, nel 2022 sono cresciute Sardegna, Calabria e la Basilicata, anche la Sicilia è stata molto richiesta ai livelli dello scorso anno.

Discorso a parte meritano i tour del catalogo Stat Viaggi, una vera istituzione per tutti i monferrini affezionati al marchio Stat, perché permettono di unire la competenza dell’agenzia con quella di un Gruppo specializzato da 103 anni in viaggi in Bus, con il risultato di avere tour di qualità a prezzi competitivi. Una formula proposta attraverso la storica pubblicazione, non solo dalle agenzie del gruppo, ma da un sempre maggior numero di agenzie di tutta Italia e che quest’anno è piaciuta particolarmente.

“Abbiamo realizzato un’80 % dei viaggi del catalogo previsti per giugno, luglio e agosto – spiega Simona Pia – praticamente un record e abbiamo già confermati molti viaggi di settembre”. Sono ripartiti i grandi tour in pullman verso l’Europa, in primis le capitali: Parigi, Amsterdam Vienna, ma anche la Bretagna e i piccoli centri sono andati fortissimo.

Infine le crociere: quelle classiche piacciono sempre tanto: verso le Baleari, i fiordi norvegesi o come quella nella versione di una o due settimane che attende i “monferratini”. Andranno ad Atene, Istambul, tra le isole dell’Egeo, o in luoghi magici come Pammukkale per scoprire l’antica Hierapolis e le terme naturali con i suoi “castelli di cotone”, patrimoni culturali UNESCO. Chi l’ha già fatta questa estate ne parla come una esperienza imperdibile.

FOTO. Monferrini a Moint San Michel