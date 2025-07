Street Art Revolution. Banksy e compagni: itinerari d’arte è il titolo del nuovo progetto espositivo promosso dal Forte di Bard in collaborazione 24 Ore Cultura, dedicato ad una delle forme artistiche più significative dell’arte contemporanea.

L’esposizione, curata da Patrizia Cattaneo Moresi, mette in luce l’evoluzione stilistica e tecnica del movimento e la sua capacità di confrontarsi con la realtà, di sfidare i confini, di attraversare le frontiere sociali, politiche e culturali. Il percorso espositivo si articola nelle sale delle Cannoniere per un totale di 50 opere, tra cui un intervento artistico realizzato direttamente sulle pareti da Edoardo Ettorre.

Attraverso le sei sezioni della mostra, si percorre lo sviluppo e l’esplosione del movimento artistico: dalle origini del graffitismo e dei primi pionieri, come Taki183 e Seen, alle opere dei grandi nomi della Street Art, come Banksy, Obey e JR, che hanno portato il movimento a un riconoscimento globale. La scena francese, quella italiana e più generale europea, aggiungono ulteriori sfaccettature a questo viaggio tra stili, tecniche e sensazioni che oggi definiscono l’arte urbana.

Dal 21 giugno al 2 novembre 2025.

ITINERARI D’ARTE ATTORNO AL FORTE

Il Forte di Bard, iconico luogo di transito, diventa ancora una volta crocevia, questa volte di artisti e forme espressive innovative, dando vita ad un itinerario d’arte che dalle sale delle Cannoniere tocca anche gli spazi esterni della fortezza attraverso due opere site specific realizzate da Raul e dalla crew d’artisti Truly Design e abbraccia il territorio della Bassa Valle. Nei Comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz opere inedite prenderanno forma nel mese di luglio 2025. A realizzarle sono Damiano Mengozzi, Madame e Hitnes.



Nel corso del mese di luglio 2025 verranno realizzate opere site specific nel territorio della Bassa Valle d’Aosta a completamento delle 50 opere esposte nelle sale delle Cannoniere. L’obiettivo è dare vita ad un inedito itinerario d’arte urbana che dal Forte di Bard si sviluppa nei Comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz.

DOVE E QUANDO

Ecco il calendario delle presentazioni:

. SABATO 5 LUGLIO 2025 sono state presentate al Forte di Bard, le due opere realizzate in esterno alla fortezza: quella dello street artist italiano Raul, sulla superficie del secondo ascensore panoramico (foto in alto), e l’opera d’arte anamorfica creata dalla crew di artisti torinese Truly Design all’Opera Ferdinando.

. GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2025, alle ore 18.30, a Perloz sarà svelata e presentata l’opera che l’artista svizzero Damiano Mengozzirealizzerà su un edificio nel cuore del centro storico, in località Capoluogo.

. SABATO 12 LUGLIO 2025, alle ore 15.00, nell’ambito delle visite guidate al paese promosse dal Comune di Pont-Saint-Martin, sarà presentata l’opera che l’artista romano Hitnes realizzerà sulla cisterna della società BKW Italia, nei pressi dei giardini pubblici di Pont-Saint-Martin. La visita verrà replicata sabato 16 agosto, alla stessa ora.

. VENERDI’ 25 LUGLIO 2025, ultima tappa a Donnas per la presentazione di due opere che saranno realizzate dall’artista francese Madame. L’appuntamento per scoprirle è alle ore 18.00 con partenza a piedi dal parcheggio dell’area Ferrero.

Le presentazioni sono aperte al pubblico e non necessitano di prenotazione. Per informazioni si può chiamare il numero 0125 833811 o scrivere a prenotazioni@fortedibard.it.

ORARI

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

Lunedì chiuso

TARIFFE

Intero 12,00 euro | Ridotto 10,00 euro | Ridotto ragazzi 19-25 anni 6,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-18 anni.

Acquista Biglietti online

VISITE GUIDATE E LABORATORI

Ogni domenica è attivo un servizio di visite guidate che partiranno a rotazione alle ore 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Il servizio è erogato gratuitamente senza necessità di prenotazione.

Dall’11 luglio e sino al 7 settembre laboratori a tema Street Art ogni venerdì e domenica pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17.30.